La también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) reaccionó al asunto durante una entrevista con el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, luego de que trascendiera que la Comisión de Familia del Senado remitió a la Oficina del Contralor información ofrecida por Ramos Parés durante una investigación legislativa.

El referido contra el titular de Educación forma parte del informe parcial de 172 páginas aprobado por la Comisión senatorial, que incluyó 22 referidos a distintas agencias fiscalizadoras. En el caso de Ramos Parés, la Comisión remitió información que el funcionario ofreció durante la pesquisa sobre el proceso para la otorgación de un contrato millonario en el Departamento de la Familia.

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“A mí no me extraña nada que el referido que se hace hoy contra el secretario de Educación sea porque ha hablado públicamente del caso contra el senador del Distrito de Carolina, que ha sido imputado por padres de menores, ¿verdad?, por haberse llevado a unos menores del Departamento de Educación”, manifestó la mandataria.

González Colón cuestionó que el secretario no hubiera sido objeto de señalamientos anteriores y que ahora enfrente un referido luego de expresarse públicamente y tomar medidas contra empleados de la agencia que, según indicó, han sido implicados en la controversia relacionada con el legislador.

“Qué casualidad que no se había tocado el secretario de Educación, que es una persona seria, que es una persona que ha estado ejerciendo su cargo con mucha pulcritud, y que de la noche a la mañana ahora tenga un referido de investigación, porque ha hablado públicamente y ha tomado acciones contra funcionarios en el Departamento que han sido implicados en un caso que involucra a un senador”, sostuvo.

La primera ejecutiva consideró que la situación refleja un posible patrón de actuación desde el Senado cuando las investigaciones o señalamientos involucran a uno de sus integrantes. “Creo que esto te demuestra las acciones que se toman desde el Senado cuando se toca a uno de los de ellos, que yo creo que es un asunto bastante serio”, agregó.

Al preguntársele si cree que el senador Sánchez debería enfrentar otras consecuencias, además de haber sido separado de la presidencia de la Comisión que dirigía, González Colón sostuvo que corresponde esperar los resultados de las investigaciones de las autoridades antes de emitir conclusiones sobre los hechos.

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La gobernadora también criticó lo que describió como diferencias en la manera en que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, maneja los señalamientos contra legisladores y funcionarios de otras ramas del gobierno.

“A diferencia de las posturas que toma el presidente del Senado acomodaticias cuando son los de él y cuando son funcionarios públicos, hay que esperar ese proceso de investigación que se haga por las autoridades competentes y determinar qué fue lo que pasó ahí”, expresó.

No obstante, reconoció que resulta preocupante la situación que involucra al senador del PNP, quien es investigado por el Departamento de Justicia tras el traslado de unos menores de la escuela Segunda Unidad Belén Blanco de Zequeira, a una actividad política en Camuy.

“Yo no voy a llegar a un juicio sobre si pasó o si no pasó, porque para eso están las investigaciones. No es como ellos que toman decisiones sin que se hagan las investigaciones correspondientes y llegan a un juicio valorativo y hacen las especulaciones públicas, pero de que es un asunto preocupante, de que un senador se lleve a unos menores del sistema de educación pública para lo que sea, claro que preocupa”, mencionó González Colón.

González Colón reiteró que el referido contra el titular de Educación podría interpretarse como una represalia por haber actuado ante la controversia y cuestionó que se inicien investigaciones contra funcionarios luego de que estos toman medidas sobre otros empleados.