Los índices de calor se dispararon en la tarde del miércoles de 106 a 111 grados Fahrenheit, con Bayamón registrando las temperaturas más altas.

Según información provista por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el índice de calor en el pueblo vaquero llegó hasta los 111 grados a las 12:41 p.m.

Le siguen en orden Arecibo, con 109 grados; Lajas, con 108; y Aguada, con 107.

“Personas extremadamente sensibles al calor podrían verse afectadas, especialmente cuando están al aire libre sin enfriamiento efectivo y/o hidratación adecuada”, advirtió el SNM en una publicación en X.

Las temperaturas tan elevadas no formaban parte del pronóstico inicial que ofreció esa agencia en la mañana del miércoles, cuando se esperaba que un evento atmosférico dejara cielos nublados y fuertes lluvias para la zona interior y noroeste de Puerto Rico.