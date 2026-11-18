¡Arde Bayamón! Reportan índices que ascienden a 111 grados
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que las personas sensibles a altas temperaturas podrían verse afectadas
18 de noviembre de 2026 - 2:12 PM
18 de noviembre de 2026 - 2:12 PM
Los índices de calor se dispararon en la tarde del miércoles de 106 a 111 grados Fahrenheit, con Bayamón registrando las temperaturas más altas.
Según información provista por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el índice de calor en el pueblo vaquero llegó hasta los 111 grados a las 12:41 p.m.
Le siguen en orden Arecibo, con 109 grados; Lajas, con 108; y Aguada, con 107.
“Personas extremadamente sensibles al calor podrían verse afectadas, especialmente cuando están al aire libre sin enfriamiento efectivo y/o hidratación adecuada”, advirtió el SNM en una publicación en X.
🥵 Índices de calor máximos hasta ahora: Se reportan valores de 106 a 111 °F, siendo Bayamón el municipio más cálido en lo que va del día 🌡️☀️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 18, 2026
🥵 Maximum heat indices so far: Values from 106 to 111 °F are being reported, making Bayamón the warmest municipality so far today 🌡️ pic.twitter.com/0FVs0atQYk
Las temperaturas tan elevadas no formaban parte del pronóstico inicial que ofreció esa agencia en la mañana del miércoles, cuando se esperaba que un evento atmosférico dejara cielos nublados y fuertes lluvias para la zona interior y noroeste de Puerto Rico.
No obstante, la meteoróloga de esa oficina María Novoa, reiteró que la agencia no descartaba que los índices pudiesen elevarse por lo menos mientras comenzaba la lluvia o se desarrollaba la nubosidad.
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