Lluvias y tronadas marcarán las condiciones del tiempo en varios municipios de Puerto Rico
La actividad se concentrará mayormente en el interior y en el noroeste de la isla
18 de noviembre de 2026 - 8:17 AM
18 de noviembre de 2026 - 8:17 AM
Un campo de humedad a partir del mediodía aumentará, este miércoles, la actividad de lluvia para la mayoría de los municipios en Puerto Rico.
Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), María Novoa, se espera que estas condiciones también vengan acompañadas de tronadas.
“Particularmente en el este y noreste, pero no se descarta que uno que otro aguacero también se mueva a través de la zona metropolitana. Pero el área que pudiéramos ver más precipitación sería el interior hacia el noroeste de la isla”, apuntó Novoa a El Nuevo Día.
Según la meteoróloga, el área este podría experimentar inundaciones menores en carreteras y áreas de pobre drenaje, mientras en el noroeste existe más riesgo de inundaciones urbanas debido a la reciente actividad de lluvia en esa zona.
Asimismo, con las condiciones lluviosas, el calor debe mermar, aunque poco, explicó la meteoróloga, quien no descartó índices que lleguen a 100 grados.
“No de manera significativa. Vamos a ver que, en horas de la mañana, si no está lloviendo todavía, no se ha desarrollado esa nubosidad, vamos a ver que las temperaturas van a aumentar. En este caso vamos a ver temperaturas máximas entre los medios a bajos 80 grados... Particularmente el índice de calor no se descarta que llegue a los 100 grados Fahrenheit”, expresó Novoa.
En cuanto a las condiciones costeras y marítimas, continúa en efecto un riesgo alto de corrientes marinas debido a la influencia de una marejada en combinación con un aumento en los vientos.
[Nov 18, 2026]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 18, 2026
🌦️🌧️ ¡MIÉRCOLES DE TIEMPO VARIABLE Y AGUACEROS!
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“Ese comunicado de corrientes marinas estará en efecto por lo menos hasta el mediodía. Eso es para las playas más expuestas del norte, que van desde Rincón hasta Fajardo, que pudieran verse más afectadas”, destacó la meteoróloga.
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