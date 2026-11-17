Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste e interior de Puerto Rico
Los municipios afectados ya recibieron entre una a dos pulgadas de precipitación
17 de noviembre de 2026 - 4:06 PM
17 de noviembre de 2026 - 4:06 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios debido a las lluvias registradas en el oeste y el interior de Puerto Rico.
La advertencia de inundaciones para Cabo Rojo, Hormigueros y Mayagüez estará vigente hasta las 5:45 de la tarde.
Asimismo, Añasco y Las Marías permanecerán bajo advertencia hasta esa misma hora.
Los municipios afectados ya recibieron entre una a dos pulgadas de lluvia y se espera que caiga al menos una pulgada adicional en lo que resta de día.
El SNM exhorto a las personas a evitar cruzar carreteras inundadas.
En la mañana del martes, el SNM pronosticó lluvias para el interior y oeste de Puerto Rico como parte de los efectos locales de la isla y humedad sobre la región.
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