El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios debido a las lluvias registradas en el oeste y el interior de Puerto Rico.

La advertencia de inundaciones para Cabo Rojo, Hormigueros y Mayagüez estará vigente hasta las 5:45 de la tarde.

Asimismo, Añasco y Las Marías permanecerán bajo advertencia hasta esa misma hora.

Los municipios afectados ya recibieron entre una a dos pulgadas de lluvia y se espera que caiga al menos una pulgada adicional en lo que resta de día.

El SNM exhorto a las personas a evitar cruzar carreteras inundadas.

En la mañana del martes, el SNM pronosticó lluvias para el interior y oeste de Puerto Rico como parte de los efectos locales de la isla y humedad sobre la región.