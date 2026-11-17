El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) evalúa las condiciones marítimas ante la llegada de una marejada que podría afectar el norte y noroeste de Puerto Rico.

Según la meteoróloga María Novoa, el riesgo de corrientes marinas actualmente es moderado, pero la energía de la marejada pudiese provocar un cambio en ese pronóstico durante el día.

“Todavía estamos vigilando las condiciones y las observaciones que tengamos de las boyas pero no descartamos la posibilidad de que, evaluando esta situación, tengamos que subir el riesgo a alto”, advirtió Novoa.

Por otra parte, el SNM mantuvo vigente su alerta por riesgo limitado de calor, aunque Novoa descartó que los índices de calor se eleven sobre los 100 grados Fahrenheit, como en los pasados días.

“En este caso no se espera que sea algo tan significativo o que afecte a la mayoría de la población”, destacó la meteoróloga, aunque resaltó que se debe tener consideración especial con los adultos mayores, niños y mascotas, que son los más vulnerables.

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Por otra parte, se espera alguna actividad de lluvia durante la tarde para la región oeste y el interior de la isla.

“Personas que esten transitando en la tarde o saliendo del trabajo buscando a los chicos a la escuela deben tener eso en consideración porque posiblemente haya acumulaciones de agua en la carretera y en áreas de poco drenaje, sin descartar una posible inundación”, apuntó Novoa.