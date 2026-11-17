Investigan muerte de conductor en medio de un accidente de tránsito en Villalba
La Policía indicó que uno de los autos habría invadido el carril contrario, pero investigan si medió un percance de salud
17 de noviembre de 2026 - 6:44 AM
17 de noviembre de 2026 - 6:44 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que falleció un hombre de 81 años en medio de un accidente de tránsito en la mañana del martes en Villalba.
Los hechos fueron reportados poco después de las 6:00 a.m. en el kilometro 1.1 de la PR-150.
Según la información preliminar, el conductor de un Toyota Corolla de 1990 perdió el control de su vehículo e invadió el carril contrario, impactando una guagua Toyota Highlander, conducida por un hombre de 36 años.
En la escena hallaron sin vida al conductor de 81 años. Sin embargo, se investigaba si el incidente habría ocurrido debido a un percance de salud, por lo que se desconoce si falleció a consecuencia del impacto.
Patrullas de la División de Tránsito se dirigían al lugar para hacerse cargo del caso.
“Se recomienda a los conductores utilizar las carreteras PR-5149 o PR-149 como rutas alternas mientras se realizan los trabajos de investigación y se atiende la situación en la escena”, explicó la Policía.
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