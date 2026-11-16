Allanamiento en cuatro residenciales de Cataño resulta en varios arrestos

La Policía diligencia siete órdenes de allanamiento desde la madrugada de este lunes en cuatro residenciales de Cataño.

El Negociado de Drogas está a cargo de los allanamientos, pero en las intervenciones también participan agentes de Inteligencia y Arrestos y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

Los allanamientos se desarrollan en los residenciales Palmas, El Coquí, Juana Matos y Jardines de Cataño.

A eso de las 5:00 a.m., los oficiales habían arrestado ocho adultos, pero la cantidad podía aumentar, informó el coronel Carlos Cruz, director de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales de la Policía.

“Estos grupos están en guerra con unos residenciales de Guaynabo. Ha habido varios asesinatos relacionados con eso”, sostuvo Cruz.

“Se han ocupado armas de fuego, municiones y sospechosos de asesinato”, agregó.