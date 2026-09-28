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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a joven que habría irrumpido el sábado en una escuela de Cataño

Otra persona que le acompañaba escapó sin que pudiera ser capturada

28 de septiembre de 2026 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La situación fue captada por cámaras de seguridad de la compañía Genesis Security en la escuela Francisco Oller en Cataño. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven fue detenido después de supuestamente haber sido detectado, junto a otra persona, en los predios de la escuela pública Francisco Oller en la tarde del sábado, en Cataño, informó la compañía Genesis Security.

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En un comunicado de prensa, la compañía de seguridad contratada por el Departamento de Educación detalló que el incidente fue captado por el sistema de cámaras de vigilancia.

Añadió que, a eso de las 5:50 p.m., agentes de la Policía “llegaron al lugar e intervinieron con dos individuos que intentaban brincar la verja posterior del plantel, en dirección a la carretera PR-165”.

“Uno de los individuos logró escapar, mientras que el otro fue detenido por los agentes”, señaló.

“Posteriormente, se realizó una ronda preventiva en el interior de la escuela. Las instalaciones fueron encontradas en orden y no se identificaron daños relacionados con el incidente”, agregó.

Genesis Security informó que el joven detenido fue entrevistado “en presencia de sus padres”.

“Según la información suministrada a las autoridades, este habría admitido su participación en los actos de vandalismo ocurridos durante la noche anterior en la Escuela Onofre Carballeira Umpierre”, expuso.

“La investigación permanece abierta y las autoridades continúan realizando las gestiones correspondientes para esclarecer los incidentes”, acotó.

La escuela fue uno de los centros utilizados como colegio de votación durante la elección especial para la alcaldía de Cataño el domingo, según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). En ese colegio, el actual secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, obtuvo la mayoría de los votos.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCataño
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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