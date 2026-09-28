Atienden a dos personas por aparente intoxicación con fentanilo en San Juan
Paramédicos llegaron a la escena frente a una panadería en la zona de Condado
28 de septiembre de 2026 - 12:01 PM
28 de septiembre de 2026 - 12:01 PM
La Policía informó que dos personas habrían resultado intoxicadas con aparente fentanilo en la mañana de este lunes, en la zona de Condado, en San Juan.
El caso fue reportado frente a una panadería en la avenida McLeary.
Según la información preliminar, paramédicos llegaron al lugar para ofrecer asistencia médica a dos personas que habrían resultado intoxicadas con la sustancia, en circunstancias que se desconocían al momento.
De inmediato no se precisó la condición de ambas personas y se investiga si se trata de turistas.
Además de la Uniformada, personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias también participó de la respuesta.
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