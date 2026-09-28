Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de septiembre de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atienden a dos personas por aparente intoxicación con fentanilo en San Juan

Paramédicos llegaron a la escena frente a una panadería en la zona de Condado

28 de septiembre de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue reportado frente a una panadería en la avenida McLeary en el área del Condado. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que dos personas habrían resultado intoxicadas con aparente fentanilo en la mañana de este lunes, en la zona de Condado, en San Juan.

RELACIONADAS

El caso fue reportado frente a una panadería en la avenida McLeary.

Según la información preliminar, paramédicos llegaron al lugar para ofrecer asistencia médica a dos personas que habrían resultado intoxicadas con la sustancia, en circunstancias que se desconocían al momento.

De inmediato no se precisó la condición de ambas personas y se investiga si se trata de turistas.

Además de la Uniformada, personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias también participó de la respuesta.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto Ricofentanilo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 28 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: