Atienden a dos personas por aparente intoxicación con fentanilo en San Juan

La Policía informó que dos personas habrían resultado intoxicadas con aparente fentanilo en la mañana de este lunes, en la zona de Condado, en San Juan.

El caso fue reportado frente a una panadería en la avenida McLeary.

Según la información preliminar, paramédicos llegaron al lugar para ofrecer asistencia médica a dos personas que habrían resultado intoxicadas con la sustancia, en circunstancias que se desconocían al momento.

De inmediato no se precisó la condición de ambas personas y se investiga si se trata de turistas.