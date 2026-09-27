¿Jugaste? Boleto en Puerto Rico se pega con $150,000 en el Powerball

Un jugador en Puerto Rico se pegó con $150,000 en el sorteo de la noche de ayer, sábado, del Powerball.

De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, el boleto resultó premiado en la modalidad de Power Play, que permite multiplicar premios.

Los números ganadores fueron 14, 40, 52, 55, 57 y el bolo rojo 24.

El boleto ganador se vendió mediante una jugada automática en la gasolinera Texaco, en Las Piedras.

“Nos alegra saber que cada vez son más los jugadores que resultan ganadores de estos premios, especialmente en momentos en que se acercan fechas especiales y una cantidad como esta puede representar una gran alegría para cualquier familia puertorriqueña”, indicó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, mediante un comunicado de prensa.

Otros ocho jugadores se llevaron premios de $300, mientras que nadie acertó el premio principal que aumentó a 370 millones.

En el Double Play, cinco jugadores ganaron $500, cada uno.

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