¿Jugaste? Boleto en Puerto Rico se pega con $50,000 en el Powerball

Un jugador en Puerto Rico logró acertar los números para obtener $50,000 en el sorteo de la noche de ayer, sábado, del Powerball.

De acuerdo con la página de resultados de la lotería estadounidense, un boleto en la isla se llevó el premio en la modalidad de Double Play.

Los números ganadores en Double Play fueron 13, 30, 33, 49, 53 y el bolo rojo 7.

Otras 27 personas se llevaron por lo menos $500, mientras que nadie ganó el premio mayor de $10 millones de Double Play.

En el caso del sorteo principal del Powerball, siete personas en Puerto Rico ganaron $100.

Los números ganadores fueron 18, 30, 41, 45, 68 y el bolo rojo 10.

Nadie se llevó el premio principal de $298 millones.

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