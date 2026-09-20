¿Jugaste? Boleto en Puerto Rico se pega con $50,000 en el Powerball
La combinación de números agraciada se jugó bajo la modalidad de Double Play
20 de septiembre de 2026 - 7:09 AM
20 de septiembre de 2026 - 7:09 AM
Un jugador en Puerto Rico logró acertar los números para obtener $50,000 en el sorteo de la noche de ayer, sábado, del Powerball.
De acuerdo con la página de resultados de la lotería estadounidense, un boleto en la isla se llevó el premio en la modalidad de Double Play.
Los números ganadores en Double Play fueron 13, 30, 33, 49, 53 y el bolo rojo 7.
Otras 27 personas se llevaron por lo menos $500, mientras que nadie ganó el premio mayor de $10 millones de Double Play.
En el caso del sorteo principal del Powerball, siete personas en Puerto Rico ganaron $100.
Los números ganadores fueron 18, 30, 41, 45, 68 y el bolo rojo 10.
Nadie se llevó el premio principal de $298 millones.
---
El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: