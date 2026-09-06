¡Revisa tu boleto! Se llevan premio de $100,000 del Powerball en Puerto Rico

Un jugador afortunado se llevó un premio secundario de $100,000 en el sorteo del sábado del Powerball.

El boleto premiado, vendido en Puerto Rico, acertó cuatro números, más el bolo rojo.

Los premios ganadores en el sorteo del sábado fueron 15, 40, 47, 53 y 59, con el bolo rojo 9.

La jugada ganadora en la isla utilizó la modalidad de Power Play, por lo cual su premio se duplicó ya que el factor multiplicador del sorteo fue 2.

Nadie se llevó el premio mayor en el sorteo del sábado, por lo cual el “jackpot” para el lunes aumentó a unos $190 millones.

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