¡Revisa tu boleto! Se llevan premio de $100,000 del Powerball en Puerto Rico
Te decimos los números ganadores en el sorteo del sábado
6 de septiembre de 2026 - 7:41 AM
6 de septiembre de 2026 - 7:41 AM
Un jugador afortunado se llevó un premio secundario de $100,000 en el sorteo del sábado del Powerball.
El boleto premiado, vendido en Puerto Rico, acertó cuatro números, más el bolo rojo.
Los premios ganadores en el sorteo del sábado fueron 15, 40, 47, 53 y 59, con el bolo rojo 9.
La jugada ganadora en la isla utilizó la modalidad de Power Play, por lo cual su premio se duplicó ya que el factor multiplicador del sorteo fue 2.
Nadie se llevó el premio mayor en el sorteo del sábado, por lo cual el “jackpot” para el lunes aumentó a unos $190 millones.
---
El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: