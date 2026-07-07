De “jackpots” históricos a premios secundarios: los hitos del Powerball en Puerto Rico

La reciente racha de premios secundarios del Powerball en Puerto Rico se suma a una trayectoria de más de una década en la que la isla se ha consolidado entre las jurisdicciones más activas en este popular sorteo.

Desde su incorporación al Powerball en 2014, Puerto Rico ha registrado “jackpots” millonarios, premios secundarios de alto valor y un volumen de ventas que ha colocado a la isla entre las diez principales jurisdicciones en ventas del juego.

“Estamos dentro de esas primeras en cuestión de venta”, indicó a El Nuevo Día la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías, Heidi Hernández Olivo, al destacar la participación de los jugadores locales.

Estos son algunos de los principales hitos del Powerball en Puerto Rico:

1. Puerto Rico se une al Powerball en septiembre de 2014

La isla se incorporó oficialmente al sorteo y se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales ( MUSL, en inglés).

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2. Cae el primer “jackpot” histórico en febrero de 2015

A solo cinco meses de su incorporación, Puerto Rico obtuvo su primer premio mayor de Powerball. El “jackpot” total ascendía a $564 millones y fue dividido entre tres ganadores. El boleto vendido en Puerto Rico, en una estación de gasolina en Ponce, obtuvo $188 millones.

3. Ganador opta por permanecer en el anonimato

El portador del boleto ganador de $188 millones decidió no revelar su identidad, una posibilidad contemplada bajo la legislación local desde 1989 para proteger la identidad de los ganadores de premios de la Lotería.

4. Poco meses después, cae segundo “jackpot”

Dos meses después de ese primer gran premio en 2015, se registró el segundo cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

5. Premios millonarios recientes

El 15 de noviembre de 2025, un jugador en Puerto Rico ganó $2 millones con los números 6, 7, 12, 47, 53 y el Powerball 21. La jugada fue vendida en la gasolinera Total Plaza Olmedo, en San Juan.

Luego, a principios de marzo de 2026, otro boleto premiado con $2 millones fue vendido en la estación Texaco Guerra 5 Corp., en Guaynabo.

6. Más de $473 millones pagados en premios

Desde que Puerto Rico se incorporó al Powerball, se han pagado más de $473,887,623 en premios en la isla, según datos del Negociado de las Loterías.

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