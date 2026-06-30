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¿Qué probabilidades tienes de ganar el Powerball? Esto muestran los números

Aunque hay nueve formas de llevarse dinero, el salto entre un premio menor y el gran premio es de millones de combinaciones

30 de junio de 2026 - 12:24 PM

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Boleto de Powerball. (Vanessa Serra Díaz)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Cada vez que la Lotería Electrónica anuncia un boleto ganador de Powerball vendido en Puerto Rico, muchos pueden preguntarse cuán difícil es llevarse uno de esos premios.

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La curiosidad puede haber cobrado fuerza en días recientes, luego de que varios boletos vendidos en la isla resultaran premiados con $50,000 y hasta $100,000.

Pero en el Powerball, “ganar” puede ser posible en varios escenarios: desde recibir un mínimo de $4, obtener $100, alcanzar un premio secundario o convertirse en ganador del “jackpot”.

Cada una de esas opciones tiene una probabilidad distinta.

¿Cuáles son las probabilidades?

Según el portal de Powerball, la probabilidad general de ganar algún premio es de 1 en 24.87 por jugada de $2. Es decir, cerca de una de cada 25 jugadas resulta premiada. Cabe destacar que esa cifra incluye los premios más bajos, de $4 y $7.

Sin embargo, la posibilidad de llevarse un premio mayor es mucho más reducida.

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Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Para ganar el “jackpot”, una persona debe acertar las cinco bolas blancas y la bola roja. La probabilidad de lograrlo es de 1 entre 292,201,338.

Si una persona acierta las cinco bolas blancas, pero no la bola roja, el premio es de $1 millón. En ese caso, la probabilidad es de 1 entre 11,688,053.52.

En el caso del premio secundario de $50,000, que se obtiene al acertar cuatro bolas blancas y la bola roja, la probabilidad es de 1 entre 913,129.18.

También hay dos combinaciones que otorgan premios de $100. Si una persona acierta cuatro bolas blancas, sin la bola roja, la probabilidad es de 1 entre 36,525.17. Mientras, si aciertan tres bolas blancas y la bola roja, la probabilidad es de 1 entre 14,494.11.

Los premios menores incluyen, a su vez, $7 para quienes aciertan tres bolas blancas, con una probabilidad de 1 entre 579.76, o dos bolas blancas y la bola roja, con una probabilidad de 1 entre 701.33.

Finalmente, el sorteo concede premios de $4 si la persona acierta una bola blanca y la bola roja, con una probabilidad de 1 entre 91.98, o si acierta únicamente la bola roja, con una probabilidad de 1 entre 38.32.

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¿Cómo se juega?

El Powerball cuenta con nueve formas de ganar. Para participar, la persona debe escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y un número entre el 1 y el 26 para el bolo rojo.

Si no desea escoger los números, puede solicitar una jugada automática en la que el sistema genera la combinación al azar.

La jugada regular tiene un costo de $2. No obstante, quienes deseen añadir Power Play deben pagar $1 adicional, para un total de $3 por jugada.

Pero, ¿y qué es el Power Play?

De acuerdo con el portal del Powerball, se trata de una opción que permite multiplicar los premios que no son el “jackpot” por 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces, dependiendo del multiplicador seleccionado.

Por ejemplo, un premio secundario puede aumentar si la persona añadió Power Play a su jugada y el multiplicador correspondiente resulta seleccionado.

Según Powerball, el multiplicador 10X solo está disponible cuando el premio mayor anunciado es de $150 millones o menos.

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Cuando el multiplicador 10X está disponible, la probabilidad de que salga es de 1 entre 43. La probabilidad de que salga 5X es de 2 entre 43; 4X, de 3 entre 43; 3X, de 13 entre 43; y 2X, de 24 entre 43.

Sin embargo, cuando el multiplicador 10X no está disponible, las probabilidades cambian. En ese escenario, la probabilidad de que salga 5X es de 2 entre 42; 4X, de 3 entre 42; 3X, de 13 entre 42; y 2X, de 24 entre 42.

Así, aunque Powerball cuenta con nueve formas de ganar, las probabilidades oficiales muestran una amplia diferencia entre obtener cualquier premio, llevarse $50,000 o acertar la combinación del gran premio.

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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Breaking NewsPowerballPowerball en Puerto RicoLotería Electrónica
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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