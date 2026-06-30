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Racha de premios en Puerto Rico: dos jugadores ganan $50,000 en el Powerball

Ambos boletos fueron jugados bajo la modalidad de Double Play

30 de junio de 2026 - 7:32 AM

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Ninguna persona se llevó el gran premio, por lo que el Powerball tiene acumulados $375 millones para su próximo sorteo. (The Associated Press)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Por segundo sorteo consecutivo, la suerte del Powerball volvió a rondar a Puerto Rico, esta vez con dos boletos premiados con $50,000 cada uno durante el sorteo del lunes, 29 de junio.

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Los premios se suman a la racha registrada en la isla, luego de que en el sorteo del sábado cuatro jugadores también obtuvieran premios secundarios.

De acuerdo con el portal del Powerball, los números ganadores bajo la modalidad de Double Play fueron 2-9-24-25-39, con el bolo rojo con el número 14.

Ambos premios de $50,000 correspondieron a Double Play, con la cual una persona paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

Por otro lado, ninguna persona se llevó el gran premio, por lo que el Powerball tiene acumulados $375 millones para su próximo sorteo, que se realizará mañana, miércoles.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

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A partir de ese momento, los puertorriqueños han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona agraciada compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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Breaking NewsPowerballPowerball en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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