Cuatro boletos en Puerto Rico ganan premios secundarios en sorteo del Powerball
Uno de los agraciados se pegó con $100,000
28 de junio de 2026 - 7:51 AM
28 de junio de 2026 - 7:51 AM
Cuatro boletos en Puerto Rico resultaron premiados tras el sorteo de anoche, sábado, del Powerball.
En el sorteo regular de Powerball, los números ganadores fueron 3, 16, 28, 30, 59 y el bolo rojo 11.
Uno de los ganadores en Puerto Rico se pegó con $100,000, mientras que otro cargó con $50,000.
Además, 11 jugadas se llevaron $200, cada uno.
Nadie se llevó el premio principal del Powerball, que aumentó a $360 millones.
Mientras, en el Double Play, dos boletos resultaron ganadores de $50,000 cada uno, y otros 23 jugadores obtuvieron $500.
Los números ganadores en el sorteo de Double Play fueron 2, 26, 34, 43 y 45, con el bolo rojo 15.
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