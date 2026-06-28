Cuatro boletos en Puerto Rico ganan premios secundarios en sorteo del Powerball

( George Walker IV )

Cuatro boletos en Puerto Rico resultaron premiados tras el sorteo de anoche, sábado, del Powerball.

En el sorteo regular de Powerball, los números ganadores fueron 3, 16, 28, 30, 59 y el bolo rojo 11.

Uno de los ganadores en Puerto Rico se pegó con $100,000, mientras que otro cargó con $50,000.

Además, 11 jugadas se llevaron $200, cada uno.

Nadie se llevó el premio principal del Powerball, que aumentó a $360 millones.

Mientras, en el Double Play, dos boletos resultaron ganadores de $50,000 cada uno, y otros 23 jugadores obtuvieron $500.

Los números ganadores en el sorteo de Double Play fueron 2, 26, 34, 43 y 45, con el bolo rojo 15.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas