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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuatro boletos en Puerto Rico ganan premios secundarios en sorteo del Powerball

Uno de los agraciados se pegó con $100,000

28 de junio de 2026 - 7:51 AM

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Tres de los boletos cargaron con $50,000, cada uno. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cuatro boletos en Puerto Rico resultaron premiados tras el sorteo de anoche, sábado, del Powerball.

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En el sorteo regular de Powerball, los números ganadores fueron 3, 16, 28, 30, 59 y el bolo rojo 11.

Uno de los ganadores en Puerto Rico se pegó con $100,000, mientras que otro cargó con $50,000.

Además, 11 jugadas se llevaron $200, cada uno.

Nadie se llevó el premio principal del Powerball, que aumentó a $360 millones.

Mientras, en el Double Play, dos boletos resultaron ganadores de $50,000 cada uno, y otros 23 jugadores obtuvieron $500.

Los números ganadores en el sorteo de Double Play fueron 2, 26, 34, 43 y 45, con el bolo rojo 15.

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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PowerballPowerball en Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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