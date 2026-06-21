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Jugador de Powerball gana $100,000 en Puerto Rico: aquí los números de la suerte

Mientras, múltiples personas ganaron premios de cientos de dólares en la isla

21 de junio de 2026 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El premio principal del sorteo del sábado ascendió $312 millones. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un jugador ganó ayer, sábado, un premio de $100,000 en el sorteo del Poweball.

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El agraciado obtuvo el premio mediante una jugada de Power Play, según la página de resultados de la lotería estadounidense, tras acertar cuatro números y el bolo rojo.

Los números ganadores fueron 16, 20, 44, 48, 50 y el bolo rojo 15, pero nadie se llevó al premio principal, que ascendió $312 millones.

Mientras, ocho personas en la isla se llevaron premios de $200 y uno ganó $100 en el mismo sorteo.

Por su parte, otras seis personas en Puerto Rico ganaron premios de $500, cada uno, en el Double Play.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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PowerballPowerball en Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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