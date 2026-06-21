Jugador de Powerball gana $100,000 en Puerto Rico: aquí los números de la suerte
Mientras, múltiples personas ganaron premios de cientos de dólares en la isla
21 de junio de 2026 - 6:51 AM
21 de junio de 2026 - 6:51 AM
Un jugador ganó ayer, sábado, un premio de $100,000 en el sorteo del Poweball.
El agraciado obtuvo el premio mediante una jugada de Power Play, según la página de resultados de la lotería estadounidense, tras acertar cuatro números y el bolo rojo.
Los números ganadores fueron 16, 20, 44, 48, 50 y el bolo rojo 15, pero nadie se llevó al premio principal, que ascendió $312 millones.
Mientras, ocho personas en la isla se llevaron premios de $200 y uno ganó $100 en el mismo sorteo.
Por su parte, otras seis personas en Puerto Rico ganaron premios de $500, cada uno, en el Double Play.
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La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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