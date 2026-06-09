¡Verifica tu boleto! Jugador afortunado en Puerto Rico gana $150,000 del Powerball

Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio de $150,000 en el sorteo de la lotería Powerball.

De acuerdo con el portal del Powerball, los números ganadores del sorteo del lunes fueron 3, 24, 34, 43, 49 y el bolo rojo 20.

El jugador afortunado acertó cuatro números más el bolo rojo de Powerball, utilizando la opción de Power Play.

De momento, no se ha precisado en qué pueblo o establecimiento fue vendido el boleto ganador.

En este sorteo, ninguna persona se llevó el gran premio, por lo que el Powerball tiene acumulados $225 millones para su próximo sorteo, que se realizará mañana, miércoles.

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¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

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A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.