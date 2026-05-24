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¡Noche de ganadores! Cae premio secundario de $500,000 del Powerball en Puerto Rico

Otros tres boletos también fueron premiados con $100,000 y $50,000

24 de mayo de 2026 - 6:52 AM

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Nadie ganó el premio mayor del sorteo regular de Powerball el sábado, por lo cual el “jackpot” se eleva a unos $141 millones para el sorteo del lunes. (George Walker IV)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un jugador en Puerto Rico está de suerte, al llevarse un premio secundario de $500,000 en el sorteo del sábado de Powerball.

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Otros dos jugares se llevaron premios de $50,000, los tres mediante la modalidad de Double Play. Mientras que, en el sorteo regular de Powerball, otro boleto en Puerto Rico se llevó un premio de $100,000.

El boleto premiado con $500,000 acertó cinco números bajo Double Play, mientras que los ganadores de $50,000 acertaron cuatro números más el bolo rojo.

Los números ganadores del sorteo fueron 36, 42, 53, 57 y 63, con el bolo rojo 17.

El premio de $500,000 es el más grande ganado mediante Double Play en el sorteo del sábado, pues nadie se llevó el premio mayor de $10 millones.

La opción de Double Play permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

Nadie ganó el premio mayor del sorteo regular de Powerball el sábado, por lo cual el “jackpot” se eleva a unos $141 millones para el sorteo del lunes.

El boleto premiado con $100,000 en Puerto Rico se jugó con la opción de Power Play. Este acertó cuatro números más el bolo rojo.

Los números ganadores del sábado fueron 4, 16, 41, 48 y 66, con el bolo rojo 26.

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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