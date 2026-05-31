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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Jugaste Powerball? Premio de $50,000 cae en Puerto Rico

Aquí los números ganadores en el sorteo del sábado

31 de mayo de 2026 - 6:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nadie se llevó el “jackpot” en el sorteo regular de Powerball. (Jenny Kane)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un premio secundario de $50,000 en el sorteo de la noche del sábado en el Powerball cayó sobre un boleto que se vendió en Puerto Rico, informó la lotería estadounidense.

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El ganador o ganadora afortunada dio una segunda oportunidad a la suerte, pues el premio lo obtuvo bajo la modalidad de Double Play, que permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

Los números ganadores bajo la opción de Double Play fueron 4, 27, 65, 66 y 69, con el bolo rojo 4.

El boleto premiado acertó cuatro números, más el bolo rojo. Nadie se llevó el premio mayor de Double Play el sábado.

Asimismo, nadie se llevó el “jackpot” en el sorteo regular de Powerball. Ante esto, el premio mayor para el sorteo del lunes se estima en unos $180 millones.

Los números ganadores del Powerball del sábado fueron 1, 27, 35, 44 y 52, con el bolo rojo 12.

Los premios secundarios más altos ganados en Puerto Rico en el sorteo regular del sábado fueron de $200.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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