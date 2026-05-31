¿Jugaste Powerball? Premio de $50,000 cae en Puerto Rico

Un premio secundario de $50,000 en el sorteo de la noche del sábado en el Powerball cayó sobre un boleto que se vendió en Puerto Rico, informó la lotería estadounidense.

El ganador o ganadora afortunada dio una segunda oportunidad a la suerte, pues el premio lo obtuvo bajo la modalidad de Double Play, que permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

Los números ganadores bajo la opción de Double Play fueron 4, 27, 65, 66 y 69, con el bolo rojo 4.

El boleto premiado acertó cuatro números, más el bolo rojo. Nadie se llevó el premio mayor de Double Play el sábado.

Asimismo, nadie se llevó el “jackpot” en el sorteo regular de Powerball. Ante esto, el premio mayor para el sorteo del lunes se estima en unos $180 millones.

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Los números ganadores del Powerball del sábado fueron 1, 27, 35, 44 y 52, con el bolo rojo 12.

Los premios secundarios más altos ganados en Puerto Rico en el sorteo regular del sábado fueron de $200.

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