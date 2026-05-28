Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 10:49 AM
S&P 500 - (CFD)
7473.47
0.37%
·
Dow Jones
50579.70
0.58%
·
Nasdaq
26343.97
0.19%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Verifica tu boleto: cae premio de $200,000 del Powerball en Puerto Rico

Aquí los números ganadores del sorteo de este miércoles

28 de mayo de 2026 - 6:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo al portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores del miércoles fueron 5, 14, 21, 31 y 51, con el bolo rojo 13. (Jenny Kane)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un jugador o jugadora afortunada en Puerto Rico se llevó un premio secundario de $200,000 en el sorteo del miércoles del Powerball, tras apostar a aumentar su suerte y escoger la opción de Power Play.

De acuerdo al portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores del miércoles fueron 5, 14, 21, 31 y 51, con el bolo rojo 13.

El boleto premiado en Puerto Rico acertó cuatro números, más el bolo rojo.

La opción de Power Play permite que, por un dólar adicional por jugada, se multipliquen los premios secundarios. El multiplicador del sorteo del miércoles fue 4, por lo cual el ganador en Puerto Rico se llevó cuatro veces lo que se supone fuera un premio secundario de $50,000.

Nadie se llevó el premio mayor del sorteo del miércoles, por lo cual el “jackpot” para el sorteo del sábado se eleva a unos $172 millones.

El sábado, un jugador en Puerto Rico se llevó un premio secundario de $500,000 y otros dos jugares se llevaron premios de $50,000, los tres mediante la modalidad de Double Play. Mientras que, en el sorteo regular de Powerball, otro boleto en Puerto Rico se llevó un premio de $100,000.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

Tags
PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: