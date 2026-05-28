Verifica tu boleto: cae premio de $200,000 del Powerball en Puerto Rico

Un jugador o jugadora afortunada en Puerto Rico se llevó un premio secundario de $200,000 en el sorteo del miércoles del Powerball, tras apostar a aumentar su suerte y escoger la opción de Power Play.

De acuerdo al portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores del miércoles fueron 5, 14, 21, 31 y 51, con el bolo rojo 13.

El boleto premiado en Puerto Rico acertó cuatro números, más el bolo rojo.

La opción de Power Play permite que, por un dólar adicional por jugada, se multipliquen los premios secundarios. El multiplicador del sorteo del miércoles fue 4, por lo cual el ganador en Puerto Rico se llevó cuatro veces lo que se supone fuera un premio secundario de $50,000.

Nadie se llevó el premio mayor del sorteo del miércoles, por lo cual el “jackpot” para el sorteo del sábado se eleva a unos $172 millones.

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El sábado, un jugador en Puerto Rico se llevó un premio secundario de $500,000 y otros dos jugares se llevaron premios de $50,000, los tres mediante la modalidad de Double Play. Mientras que, en el sorteo regular de Powerball, otro boleto en Puerto Rico se llevó un premio de $100,000.

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