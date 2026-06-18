Puerto Rico pega en el Powerball: tres premios suman $250,000

La suerte se repartió por partida triple en Puerto Rico durante el sorteo del miércoles del Powerball, luego de que tres boletos vendidos en la isla resultaran premiados con cantidades que suman $250,000.

Dos de los premios correspondieron a la jugada regular del Powerball, en la que igual número de boletos ganaron $100,000 cada uno tras acertar cuatro de los cinco números ganadores más el bolo rojo.

Los números ganadores del sorteo principal fueron 3, 26, 49, 53 y 61, con el Powerball 12.

El tercer premio cayó en la modalidad de Double Play, donde un boleto vendido en Puerto Rico resultó ganador de $50,000 al acertar cuatro números más el bolo rojo.

En esa jugada, los números seleccionados fueron 10, 17, 44, 63 y 67, con el bolo rojo 24.

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¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

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A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.