¿Jugaste Powerball? Un boleto en Puerto Rico ganó $50,000 en el Double Play

La buena fortuna continúa sonriendo a Puerto Rico, que volvió a registrar boletos ganadores en el sorteo de Powerball por tercera ocasión consecutiva.

De acuerdo con el portal oficial de Powerball, un boleto vendido en Puerto Rico obtuvo un premio secundario de $50,000 en la opción del Double Play.

En resumen, la combinación ganadora del sorteo de Double Play fue 3, 11, 20, 31 y 65, con el bolo rojo 5. Mientras, los del Powerball fueron 13, 14, 16, 21 y 38, con el bolo rojo 14, según el portal.

Cabe destacar que no hubo ganador del premio mayor del Powerball, por lo que el pote subió a $348 millones y la opción en efectivo se estimó en $157.7 millones.

En Puerto Rico, además del premio de $50,000 en el Double Play, también se llevaron otros de $500.

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Por el momento, no se ha informado en qué establecimiento se vendió la combinación ganadora ni si la jugada fue automática o seleccionada manualmente.

El lunes pasado, otro boleto del Powerball dejó un premio de $50,000 en Puerto Rico, mientras que el sábado un jugador en Isabela obtuvo $100,000.

A esto se suma que el miércoles 17, de junio, la isla registró dos premios adicionales de $100,000 en la jugada regular y un tercero de $50,000 correspondiente a la modalidad Double Play.

El próximo sorteo del Powerball se llevará a cabo el sábado, cuando miles de participantes volverán a intentar acertar la combinación ganadora.

De acuerdo con las reglas oficiales en Puerto Rico, los ganadores cuentan con un plazo de 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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