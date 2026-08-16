Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de agosto de 2026
88°Bruma
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 03:29 PM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres premios de $50,000 en el Powerball caen en Puerto Rico: ¿dónde se vendieron?

Aquí te decimos los números ganadores

16 de agosto de 2026 - 7:48 AM

Updated At

Actualizado el 16 de agosto de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nadie acertó los seis números, por lo cual el premio mayor para el lunes se elevó a unos $22 millones. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Tres jugadores afortunados en Puerto Rico se llevaron premios secundarios de $50,000 en el sorteo del sábado del Powerball.

RELACIONADAS

Uno de los boletos acertó cuatro números, más el bolo rojo, en el sorteo regular del Powerball.

Este se vendió mediante una jugada manual en el supermercado SuperMax de Cidra, detalló el Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Los números ganadores en el sorteo regular del sábado fueron 5, 8, 27, 29 y 63, con el bolo rojo 13.

Nadie acertó los seis números, por lo cual el premio mayor para el lunes se elevó a unos $22 millones. El del sábado fue el primer sorteo luego que un jugador en el estado de Illinois se llevara el “jackpot” de $1,040 millones el jueves.

Mientras, otros dos boletos vendidos en Puerto Rico también se llevaron premios de $50,000 bajo la modalidad de Double Play, la cual permite que, por $1 adicional, los jugadores participen en un segundo sorteo por un premio mayor de $10 millones.

Los números ganadores bajo Double Play fueron 19, 21, 45, 46 y 65, con el bolo rojo 20.

Los ganadores en Puerto Rico acertaron cuatro números, más el bolo rojo.

Ambos boletos fueron jugadas automáticas y se vendieron en la farmacia Santa Ana, de Patillas, y en la panadería Génesis, en Toa Alta, informó el Negociado de la Lotería.

Este es el sexto sorteo consecutivo en el que caen premios secundarios de $50,000 o más en Puerto Rico.

“Continuamos celebrando que sigan cayendo estos premios en Puerto Rico. Nos llena de satisfacción anunciar cada nuevo ganador y compartir estas buenas noticias”, sostuvo la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, en un comunicado de prensa.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

---

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Tags
PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: