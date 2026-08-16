Tres premios de $50,000 en el Powerball caen en Puerto Rico: ¿dónde se vendieron?

Tres jugadores afortunados en Puerto Rico se llevaron premios secundarios de $50,000 en el sorteo del sábado del Powerball.

Uno de los boletos acertó cuatro números, más el bolo rojo, en el sorteo regular del Powerball.

Este se vendió mediante una jugada manual en el supermercado SuperMax de Cidra, detalló el Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Los números ganadores en el sorteo regular del sábado fueron 5, 8, 27, 29 y 63, con el bolo rojo 13.

Nadie acertó los seis números, por lo cual el premio mayor para el lunes se elevó a unos $22 millones. El del sábado fue el primer sorteo luego que un jugador en el estado de Illinois se llevara el “jackpot” de $1,040 millones el jueves.

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Mientras, otros dos boletos vendidos en Puerto Rico también se llevaron premios de $50,000 bajo la modalidad de Double Play, la cual permite que, por $1 adicional, los jugadores participen en un segundo sorteo por un premio mayor de $10 millones.

Los números ganadores bajo Double Play fueron 19, 21, 45, 46 y 65, con el bolo rojo 20.

Los ganadores en Puerto Rico acertaron cuatro números, más el bolo rojo.

Ambos boletos fueron jugadas automáticas y se vendieron en la farmacia Santa Ana, de Patillas, y en la panadería Génesis, en Toa Alta, informó el Negociado de la Lotería.

Este es el sexto sorteo consecutivo en el que caen premios secundarios de $50,000 o más en Puerto Rico.

“Continuamos celebrando que sigan cayendo estos premios en Puerto Rico. Nos llena de satisfacción anunciar cada nuevo ganador y compartir estas buenas noticias”, sostuvo la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, en un comunicado de prensa.

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