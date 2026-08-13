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¡Se llevaron el “jackpot”de $1,040 millones! Caen premios secundarios del Powerball en Puerto Rico

Aquí te decimos cuáles fueron los números ganadores

13 de agosto de 2026 - 6:37 AM

Updated At

Actualizado el 13 de agosto de 2026 - 8:13 AM

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Los números del sorteo del miércoles fueron 4, 26, 66, 67 y 69, con el bolo rojo 9. (George Walker IV)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un solo jugador en el estado de Illinois se llevó el premio mayor de $1,040 millones en el sorteo del miércoles del Powerball, al acertar los cinco números más el bolo rojo.

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De acuerdo con la lotería estadounidense, se trató del “jackpot” más alto en lo que va de este año y el octavo más alto en la historia del Powerball.

Los números del sorteo del miércoles fueron 4, 26, 66, 67 y 69, con el bolo rojo 9.

El ganador podrá elegir entre recibir sumas anuales o llevarse un pago único de $450.5 millones.

“Felicitaciones a nuestro nuevo ganador del premio mayor de Powerball en Illinois”, expresó el presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas, Stephen Durrell, mediante un comunicado de prensa.

“Durante más de tres décadas, Powerball ha demostrado que un boleto ganador puede venderse en cualquier lugar donde se juegue, lo que le da a cada boleto de $2 la oportunidad de cambiar no solo la vida de un ganador, sino también la de las generaciones venideras. A medida que la participación continúa creciendo en todos los mercados, los jugadores están contribuyendo a aumentar los premios mayores y a generar aún más entusiasmo por el juego”, añadió.

La suerte también llega a Puerto Rico

Mientras, dos boletos vendidos en Puerto Rico recibieron premios secundarios al acertar varios de los números ganadores.

Un jugador se llevó un premio de $100,000 tras acertar cuatro números, más el bolo rojo, bajo la modalidad de Power Play. El multiplicador en el sorteo del miércoles fue 2, por lo cual los $50,000 que le habría dado la jugada se duplicó.

Este boleto se vendió mediante una jugad automática en el negocio Jae Mana Corp., en Mayagüez, informó el Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Mientras, otro boleto jugado mediante la modalidad de Double Play obtuvo un premio de $50,000, tras acertar cuatro números, más el bolo rojo. Este se vendió mediante jugada automática en la gasolinera Total La Riviera, en San Juan.

El Double Play permite que, por $1 adicional, los jugadores opten por participan en un segundo sorteo que tiene un premio mayor de $10 millones.

Los números del sorteo de Double Play fueron 3, 4, 19, 21 y 58, con el bolo rojo 8.

“Felicitamos a estos dos nuevos ganadores, a quienes también les tocó la suerte con boletos vendidos en Mayagüez y San Juan”, expresó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, mediante un comunicado de prensa.

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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