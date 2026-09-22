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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Verifica tu boleto! Se llevan premio de $50,000 en el Powerball

Te decimos cuáles fueron los números ganadores

22 de septiembre de 2026 - 6:48 AM

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Los números ganadores del lunes bajo Double Play fueron 3, 9, 16, 26 y 32, con el bolo rojo 2. (Pablo Martínez Rodríguez)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un jugador en Puerto Rico apostó a la suerte y llevó un premio secundarios de $50,000 en el sorteo del lunes del Powerball.

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El boleto ganadora acertó cuatro número más el bolo rojo en la modalidad de Double Play, bajo la cual un jugador puede participar en un segundo sorteo por $1 adicional en su jugada.

Los números ganadores del lunes bajo Double Play fueron 3, 9, 16, 26 y 32, con el bolo rojo 2.

Nadie se llevó el “jackpot” de $10 millones bajo Double Play.

Asimismo, tampoco se llevaron el premio mayor bajo el sorteo regular de Powerball, por lo cual el “jackpot” para el sorteo del miércoles se eleva a unos $332 millones.

Los números ganadores del sorteo regular de Powerball fueron 2, 7, 9, 17 y 58, con el bolo rojo 20.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

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Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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