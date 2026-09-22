¡Verifica tu boleto! Se llevan premio de $50,000 en el Powerball

Un jugador en Puerto Rico apostó a la suerte y llevó un premio secundarios de $50,000 en el sorteo del lunes del Powerball.

El boleto ganadora acertó cuatro número más el bolo rojo en la modalidad de Double Play, bajo la cual un jugador puede participar en un segundo sorteo por $1 adicional en su jugada.

Los números ganadores del lunes bajo Double Play fueron 3, 9, 16, 26 y 32, con el bolo rojo 2.

Nadie se llevó el “jackpot” de $10 millones bajo Double Play.

Asimismo, tampoco se llevaron el premio mayor bajo el sorteo regular de Powerball, por lo cual el “jackpot” para el sorteo del miércoles se eleva a unos $332 millones.

Los números ganadores del sorteo regular de Powerball fueron 2, 7, 9, 17 y 58, con el bolo rojo 20.

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