Verifica tus números: boleto se pega con $50,000 en el Powerball
Varios afortunados también se llevaron premios de $500
13 de septiembre de 2026 - 7:32 AM
13 de septiembre de 2026 - 7:32 AM
Un boleto en jugado en Puerto Rico se pegó con $50,000 en el sorteo del Powerball en la noche de ayer, sábado.
El premio fue obtenido en la categoría de “Double Play”, informó la lotería estadounidense. Bajo está modalidad, los jugadores optan por participar en un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.
Asimismo, otros 17 agraciados se llevaron premios de $500, también en Double Play.
Los números ganadores bajo el Double Play fueron 21, 24, 32, 48 y 51, con el bolo rojo 12.
Mientras, nadie logró acertar el premio mayor del Powerball, que está en $251 millones para el sorteo del lunes.
Los números ganadores del sorteo regular del sábado fueron 14, 16, 23, 58, 69 y el bolo rojo 3.
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