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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Verifica tus números: boleto se pega con $50,000 en el Powerball

Varios afortunados también se llevaron premios de $500

13 de septiembre de 2026 - 7:32 AM

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Nadie logró acertar el premio mayor del Powerball, que está en $251 millones. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un boleto en jugado en Puerto Rico se pegó con $50,000 en el sorteo del Powerball en la noche de ayer, sábado.

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El premio fue obtenido en la categoría de “Double Play”, informó la lotería estadounidense. Bajo está modalidad, los jugadores optan por participar en un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

Asimismo, otros 17 agraciados se llevaron premios de $500, también en Double Play.

Los números ganadores bajo el Double Play fueron 21, 24, 32, 48 y 51, con el bolo rojo 12.

Mientras, nadie logró acertar el premio mayor del Powerball, que está en $251 millones para el sorteo del lunes.

Los números ganadores del sorteo regular del sábado fueron 14, 16, 23, 58, 69 y el bolo rojo 3.

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Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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