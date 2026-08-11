¿Jugarás Powerball? El premio mayor alcanza los $1,000 millones para el sorteo de este miércoles

La Lotería Electrónica de Puerto Rico informó que el premio mayor de Powerball aumentó de $975 millones a $1,000 millones para el sorteo de este miércoles, 12 de agosto, luego de que revisaran las ventas finales de boletos y actualizaran el estimado del jackpot.

La cifra de $1,000 millones mantiene a este premio mayor en la octava posición entre los jackpots más altos en la historia de Powerball.

“Al aumentar el jackpot, crece el interés de los jugadores y la expectativa de tener ese golpe de suerte. Por eso, queremos aprovechar para recordarles la importancia del juego responsable, un mensaje que siempre queremos recalcar”, expresó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

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Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados.

Los resultados pueden verificarse a través de las páginas oficiales de la Lotería Electrónica de Puerto Rico y su aplicación móvil.

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En junio, Puerto Rico registró 11 premios secundarios del popular sorteo; un aumento frente a los cinco reportados en mayo y otros tres en abril, según datos del negociado.

Como ejemplo de ese incremento, la secretaria dijo a El Nuevo Día que, en junio, las ventas de Powerball en Puerto Rico alcanzaron $9.8 millones frente a los $7.4 millones registrados durante el mismo mes en 2025, lo que representa un alza de 33%.

Ese aumento, de acuerdo con la funcionaria, también se refleja en las modalidades adicionales del juego, como Power Play y Double Play.

La jugada regular de Powerball cuesta $2. Por $1 adicional, los jugadores pueden añadir Power Play para multiplicar ciertos premios, o Double Play para participar en una segunda oportunidad con los mismos números.

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