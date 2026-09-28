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Robó un Rolex y cadenas de oro: reportan sobre $20,000 en pérdidas tras asalto en gasolinera de Bayamón

La Policía indicó que el sospechoso estaba armado y con el rostro cubierto

28 de septiembre de 2026 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El caso fue referido a oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo en una gasolinera en Bayamón que habría dejado sobre $20,000 en pérdidas.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:40 a.m. de hoy, lunes, en el negocio ubicado en la avenida Magnolia.

Según la información preliminar, la querellante indicó que “se encontraba trabajando en el lugar” cuando “un individuo con el rostro cubierto entró al establecimiento”.

“Acto seguido, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, se apropió de aproximadamente $1,177.24 en efectivo de la caja registradora”, indicó el informe policiaco.

Agregó que, también “despojó a un cliente de una pistola Glock G43X, calibre 9 milímetros, para la cual este posee licencia de armas. Asimismo, le hurtó $3,060 en efectivo, un brazalete de oro, un reloj Rolex y dos cadenas de oro, una de ellas con su medalla”.

“La propiedad robada fue valorada en aproximadamente $19,300, sin incluir el dinero en efectivo”, apuntó el informe policiaco.

El caso fue referido a oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsaltosRobosBayamón
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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