Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
14 de noviembre de 2026
87°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Día de playa termina en tragedia: identifican a joven que murió tras caerle encima una palma en Piñones

Tenía 21 años, confirmó la Policía

13 de noviembre de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente desgraciado fue reportado a eso de las 2:17 p.m. (David Villafane/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La joven que murió el viernes, luego que una palma le cayera encima en la zona turística de Piñones, en Loíza, fue identificada por la Policía de Puerto Rico como Yazmín Arianys Roldán Reyes.

RELACIONADAS

Sefún el informe preliminar, el incidente desgraciado fue reportado a eso de las 2:17 p.m., en la carretera PR-187, en el área de la playa del sector Monte Grande, frente al restaurante Costa Serena, en la mencionada comunidad.

La Uniformada precisó que una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un caso médico. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que una palma había colapsado y caído sobre una mujer, provocándole una herida abierta en el área de la cabeza.

La perjudicada sufrió varios traumas, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos y transportada a un hospital del área, donde posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

Personal adscrito al Precinto de Piñones se hicieron cargo de la investigación.

Tags
PiñonesLoízaBreaking NewsAccidentesPolicía de Puerto RicoSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: