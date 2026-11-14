Día de playa termina en tragedia: identifican a joven que murió tras caerle encima una palma en Piñones

La joven que murió el viernes, luego que una palma le cayera encima en la zona turística de Piñones, en Loíza, fue identificada por la Policía de Puerto Rico como Yazmín Arianys Roldán Reyes.

Sefún el informe preliminar, el incidente desgraciado fue reportado a eso de las 2:17 p.m., en la carretera PR-187, en el área de la playa del sector Monte Grande, frente al restaurante Costa Serena, en la mencionada comunidad.

La Uniformada precisó que una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un caso médico. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que una palma había colapsado y caído sobre una mujer, provocándole una herida abierta en el área de la cabeza.

La perjudicada sufrió varios traumas, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos y transportada a un hospital del área, donde posteriormente falleció mientras recibía atención médica.