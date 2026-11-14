Al menos seis muertos y 11 heridos tras el vuelco de un autobús en el suroeste de Colombia

Un autobús volcó el sábado en una carretera del suroeste de Colombia, dejando un saldo de al menos seis personas fallecidas y 11 heridas, informó la Policía Nacional.

Un informe policial, al que tuvo acceso The Associated Press, señala que el conductor podría haberse quedado dormido brevemente al volante, lo que provocó el accidente.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a personal de emergencia auxiliando a los pasajeros heridos, mientras algunas personas lloraban junto al autobús volcado en la carretera Garzón-Neiva. El vehículo, que se dirigía a la capital, Bogotá, fue retirado posteriormente de la vía, permitiendo el restablecimiento del tráfico.

El informe policial indica que las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del vuelco, ocurrido en el departamento del Huila; no obstante, barajan la posibilidad de que el conductor haya sufrido un episodio de “microsueño” —quedarse dormido durante unos segundos—.

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El coronel Edwin Correa, director de la División de Tránsito y Transporte de la Policía, señaló en el informe que los conductores deben asegurarse de haber tenido un “descanso adecuado antes de iniciar un viaje”.

Las autoridades no han identificado, por el momento, a las víctimas.