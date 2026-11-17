Un problema técnico en JPMorgan Chase causó dificultades en todo el sistema financiero el lunes, lo que provocó que miles de clientes reportaran problemas para acceder a sus cuentas en línea en varios bancos importantes de Estados Unidos y al servicio de transferencia de dinero Zelle.

Esto es lo que sabemos.

¿Qué hay detrás de la interrupción del servicio?

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos por activos totales, informó que un error de software estaba afectando sus sistemas internos de hardware y provocando retrasos en las transacciones. La empresa estaba trabajando para restablecer los servicios bancarios.

Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo. Por favor, inténtalo más tarde”.

¿Hubo otros bancos afectados?

En cierto sentido, sí. Es posible que los clientes de Bank of America, Citigroup y otros bancos que intentaban realizar transacciones con Chase hayan notado una lentitud en sus transacciones, aunque esos bancos no tuvieran problemas con sus servicios.

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“Es posible que otros bancos se hayan visto afectados por la lentitud en las transacciones, pero solo en la medida en que hayan participado en una transacción con nosotros”, explicó Joe Evangelisti, portavoz de Chase.

¿Y qué hay de Zelle?

Zelle no se vio directamente afectada por el problema técnico de Chase. Sin embargo, es posible que los clientes de otros bancos hayan experimentado retrasos en las transacciones al intentar enviar o recibir pagos a través de Zelle que involucraran a un cliente de Chase.

Zelle es un sistema de pagos rápidos entre particulares que utilizan los principales bancos de Estados Unidos. La plataforma es propiedad de Early Warning Services, con sede en Arizona, que a su vez es propiedad de instituciones financieras como Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo.

Un portavoz de Early Warning Services afirmó que la red Zelle estaba en pleno funcionamiento.

¿Fue esto un ciberataque?

Chase afirmó que el problema técnico no se debió a un ciberataque, y destacó que se trató de un incidente aislado que no tuvo relación con nada más que un error de software.

¿Cuándo se restablecerá por completo el servicio?

Chase afirmó que sus clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. La empresa espera que el problema se resuelva antes de que termine el día del lunes.

¿Esto tuvo que ver con Microsoft y las interrupciones en el tráfico aéreo de la semana pasada?

No. Aunque las interrupciones ocurrieron con solo unos días de diferencia, los funcionarios del gobierno y los líderes de las empresas han afirmado que no tenían relación entre sí.

La gran interrupción del servicio de Microsoft del jueves, que duró varias horas y afectó gravemente a servicios como Outlook, Teams y el asistente de IA Copilot, se debió a un problema técnico que surgió durante una actualización. El gigante tecnológico ha declarado que “no hay indicios” de que las interrupciones hayan sido causadas por actividades maliciosas, como un ciberataque, ni por acciones de agentes de inteligencia artificial.

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