El tribunal de Guayama encontró causa para el arresto contra el exalcalde de Salinas, José Inés Díaz Rivera, por cargos de actos lascivos contra una menor de edad.

Así lo informó en la mañana de hoy, martes, el Departamento de Justicia, a través de un comunicado de prensa.

Rivera Díaz fue alcalde de Salinas en el cuatrienio de 1976 a 1985.

José Inés Díaz Rivera fue alcalde de Salinas en el cuatrienio de 1976-1980, quedó libre con grillete hasta la vista preliminar, ante cargos de actos lascivos contra una menor de edad. (Suministrada)

La agencia indicó que la fiscal Naomi Maldonado Pagán, de la Fiscalía de Guayama, presentó un cargo por actos lascivos, en violación al artículo 133(a) del Código Penal, y otro por maltrato de menores, en violación al artículo 53(a) de la Ley 57-2023.

Según la investigación, “los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2026 en Salinas, cuando Díaz Rivera, incurrió en conducta de naturaleza sexual contra la menor durante una visita a una residencia”, indicó Justicia, en el comunicado de prensa, que explicó que la víctima todavía no ha llegado a edad de adolescencia.

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El juez Ángel Rodríguez Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto por ambos cargos y fijó una fianza global de $26,000.

Tras prestarla, quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar, que fue señalada para el próximo el 23 de noviembre.