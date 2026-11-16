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¿Dónde está el friíto navideño? Índices podrían alcanzar hasta 107 grados este lunes

En la tarde también se esperan algunos aguaceros y tronadas en el interior de la isla

16 de noviembre de 2026 - 8:39 AM

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“Esas personas sensitivas al calor deben evitar la exposición al sol durante las horas pico”, advirtió el meteorólogo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Aunque una masa de aire menos húmeda favorecerá condiciones de poca lluvia durante la mañana del lunes, Puerto Rico experimentará un riesgo de calor, con temperaturas que podrían elevar los índices de calor durante las horas de mayor exposición solar.

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Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Juan Colón, la actividad lluviosa será mayormente en el centro de la isla.

“Por la tarde vamos a tener aguaceros y algunas tronadas aisladas concentrándose en el interior de la isla hacia el oeste”, comentó Colón a El Nuevo Día.

Ya para las horas de más alta exposición solar, los índices de calor pudiesen elevarse hasta los 107 grados Fahrenheit.

“Esas personas sensitivas al calor deben evitar la exposición al sol durante las horas pico”, advirtió el meteorólogo.

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Por otra parte, en las condiciones costeras, habrá un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas de Puerto Rico.

“Vamos a pasar de un riesgo bajo de corrientes marinas a un riesgo moderado”, apuntó el experto.

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Breaking NewscalorServicio Nacional de MeteorologíaTiempoTiempo en Puerto RicoLluviaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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