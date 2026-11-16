¿Dónde está el friíto navideño? Índices podrían alcanzar hasta 107 grados este lunes
En la tarde también se esperan algunos aguaceros y tronadas en el interior de la isla
16 de noviembre de 2026 - 8:39 AM
16 de noviembre de 2026 - 8:39 AM
Aunque una masa de aire menos húmeda favorecerá condiciones de poca lluvia durante la mañana del lunes, Puerto Rico experimentará un riesgo de calor, con temperaturas que podrían elevar los índices de calor durante las horas de mayor exposición solar.
Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Juan Colón, la actividad lluviosa será mayormente en el centro de la isla.
“Por la tarde vamos a tener aguaceros y algunas tronadas aisladas concentrándose en el interior de la isla hacia el oeste”, comentó Colón a El Nuevo Día.
[NOV 16, 2026]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 16, 2026
☀️Cielo despejado en la mañana y posibles aguaceros en la tarde
☀️ English | Clear skies this morning, with showers possible this afternoon#prwx #usviwx pic.twitter.com/rPVJWRUqvn
Ya para las horas de más alta exposición solar, los índices de calor pudiesen elevarse hasta los 107 grados Fahrenheit.
“Esas personas sensitivas al calor deben evitar la exposición al sol durante las horas pico”, advirtió el meteorólogo.
Por otra parte, en las condiciones costeras, habrá un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas de Puerto Rico.
“Vamos a pasar de un riesgo bajo de corrientes marinas a un riesgo moderado”, apuntó el experto.
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