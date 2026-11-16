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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos hombres resultan heridos de bala tras discusión en un negocio en San Lorenzo

Los perjudicados tienen 46 y 39 años

16 de noviembre de 2026 - 7:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos hombres de 46 y 39 años resultaron heridos de bala tras una discusión, en la tarde del domingo, en los predios de un negocio ubicado en el kilómetro 2.1 de la PR-916, en San Lorenzo.

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Según un informe de la Policía, los perjudicados recibieron balazos en el costado y brazo derecho y en la mano derecha, respectivamente.

Ambos individuos fueron transportados a facilidades médicas en San Juan y Caguas y estaban en condición estable.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Tags
Breaking NewsSan LorenzoPolicía de Puerto RicoHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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