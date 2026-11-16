Dos hombres resultan heridos de bala tras discusión en un negocio en San Lorenzo

Dos hombres de 46 y 39 años resultaron heridos de bala tras una discusión, en la tarde del domingo, en los predios de un negocio ubicado en el kilómetro 2.1 de la PR-916, en San Lorenzo.

Según un informe de la Policía, los perjudicados recibieron balazos en el costado y brazo derecho y en la mano derecha, respectivamente.

Ambos individuos fueron transportados a facilidades médicas en San Juan y Caguas y estaban en condición estable.