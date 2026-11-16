En estado de gravedad un joven motorista de 22 años tras accidentarse en Naguabo
Según la Policía, no utilizaba equipo de protección y viajaba a una velocidad mayor a la permitida
16 de noviembre de 2026 - 6:44 AM
16 de noviembre de 2026 - 6:44 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del domingo, un accidente de tránsito de carácter grave con un motociclista en la carretera PR-970, kilómetro 0.8, en el barrio Maizales, en Naguabo.
Según un informe preliminar, un joven de 22 años y residente de Naguabo, conducía una motora KTM modelo 690 Enduro, color anaranjada, “por la mencionada vía a una velocidad mayor a la permitida cuando perdió el control de la misma e impactó con la parte frontal de la motora un muro de concreto de una residencia. Tras el impacto, salió expulsado y cayó al pavimento”.
Tras salir expulsado, el joven, quien aparentemente no utilizaba equipo de protección al momento del accidente, sufrió heridas de gravedad y fue transportado a una institución hospitalaria del área metropolitana para recibir asistencia médica. Su condición fue descrita como de cuidado.
La investigación está a cargo del agente Ramón Carrillo Otero, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Humacao, en unión al fiscal Juan Hernández, de la Fiscalía de Humacao, quien instruyó la ocupación de la motora para fines investigativos.
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