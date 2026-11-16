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En estado de gravedad un joven motorista de 22 años tras accidentarse en Naguabo

Según la Policía, no utilizaba equipo de protección y viajaba a una velocidad mayor a la permitida

16 de noviembre de 2026 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de una motora en un accidente de tránsito. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del domingo, un accidente de tránsito de carácter grave con un motociclista en la carretera PR-970, kilómetro 0.8, en el barrio Maizales, en Naguabo.

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Según un informe preliminar, un joven de 22 años y residente de Naguabo, conducía una motora KTM modelo 690 Enduro, color anaranjada, “por la mencionada vía a una velocidad mayor a la permitida cuando perdió el control de la misma e impactó con la parte frontal de la motora un muro de concreto de una residencia. Tras el impacto, salió expulsado y cayó al pavimento”.

Tras salir expulsado, el joven, quien aparentemente no utilizaba equipo de protección al momento del accidente, sufrió heridas de gravedad y fue transportado a una institución hospitalaria del área metropolitana para recibir asistencia médica. Su condición fue descrita como de cuidado.

La investigación está a cargo del agente Ramón Carrillo Otero, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Humacao, en unión al fiscal Juan Hernández, de la Fiscalía de Humacao, quien instruyó la ocupación de la motora para fines investigativos.

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