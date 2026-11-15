Una persona fallece mientras se ejercitaba en Canóvanas

Un hombre falleció este domingo mientras se ejercitaba en la carretera PR-951, frente a la antigua Central Azucarera, en Canóvanas.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un hombre que corría por la vía cuando sufrió un desmayo y cayó contra una valla de seguridad.

El incidente ocurrió a eso de las 7:38 a.m., indicó la Policía.