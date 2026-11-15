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Asesinan a dos personas y hieren de bala a varias en La Perla

Los hechos habrían ocurrido a eso de las 5:58 de la mañana cerca de un negocio

15 de noviembre de 2026 - 7:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso quedó bajo la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga las circunstancias en las que dos personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas de bala este domingo en las inmediaciones del negocio Santa Rosa Door, en la barriada La Perla, en San Juan.

RELACIONADAS

Según la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió a las 5:58 a.m. de este domingo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varias personas heridas de bala. Al llegar a la escena, agentes adscritos al área de San Juan encontraron a dos personas muertas y a varias heridas de bala.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas fallecidas y la cantidad exacta de heridos.

Los heridos fueron transportados a diferentes instituciones hospitalarias, donde recibieron atención médica. Al momento, se desconoce su condición de salud.

Más temprano, la Policía había informado sobre una muerte, pero posteriormente elevó la cifra a dos víctimas fatales.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno y personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), se hicieron cargo de la investigación.

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Pendientes a www.elnuevodia.com para el desarrollo de esta historia.

Tags
San JuanPuerto RicoAsesinatosPolicía de Puerto RicoLa Perla
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