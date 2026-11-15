Israel mata a un alto comandante del grupo militante Hamás durante ataque aéreo

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó la madrugada del domingo que había atacado un sistema de radar en una base de helicópteros estadounidense en Bahrein, según informó la agencia de noticias estatal IRNA.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que supervisa a las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, no hizo comentarios de inmediato. Este hecho se produce después de que el CENTCOM informara el viernes que había interceptado dos drones iraníes que se dirigían hacia Bahrein y desmintiera la afirmación de Irán, en ese momento, de que había atacado un sistema de radar de alerta temprana estadounidense en ese país.

Las fuerzas armadas de Bahrein informaron el domingo que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado varios proyectiles iraníes antes de que alcanzaran sus objetivos.

El domingo por la mañana, el Ministerio del Interior de Bahrein emitió dos alertas a nivel nacional en las que advertía de una amenaza; se trata de las primeras alertas de este tipo desde septiembre. No especificó la naturaleza de la amenaza ni indicó si se había producido algún ataque.

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“Irán continúa con su actitud hostil sistemática a través de sus ataques infames dirigidos contra el Reino de Bahrein”, agregaba el comunicado.

Israel afirma haber matado a un alto mando de Hamás en Gaza

Israel, por su parte, afirmó haber matado a un alto mando de Hamás en un ataque aéreo en el sur de Gaza. Un comunicado de Hamás confirmó la muerte de Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante de la Brigada Rafah del grupo, y señaló que se celebraría un funeral en su honor más tarde ese mismo día.

El ejército israelí informó que Abu Younis murió en un ataque poco después de la medianoche del sábado. Afirmó que había estado trabajando para fortalecer a Hamás y dirigiendo planes “para preparar y llevar a cabo ataques terroristas”. Dos meses antes, su predecesor también había muerto en un ataque israelí.

Las fuerzas armadas afirmaron que el ataque del domingo tenía como objetivo a otros militantes de Hamás, pero no dieron más detalles.

Jordania condena a muerte a tres hombres por un ataque mortal contra una iglesia

El Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania condenó el domingo a tres hombres a muerte por un tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en una iglesia ortodoxa griega de la ciudad de Karak, según informó el canal estatal Al Mamlaka TV.

Los hombres fueron acusados de “cometer actos terroristas”. El ataque del 23 de octubre fue uno de los más mortíferos contra la minoría cristiana de Jordania en décadas, con nueve personas muertas y decenas más heridas. Los atacantes apuntaron a los dolientes que asistían a un funeral en la iglesia de San Jorge en Karak, a unos 90 kilómetros (55 millas) al sur de la capital, Amán. Los tres acusados, identificados por las autoridades como dos hermanos y su cuñado, fueron detenidos tres días después del ataque tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad en Karak. Los tres resultaron heridos.

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Las autoridades jordanas describieron a los hombres como seguidores de una ideología extremista, pero señalaron que no estaban afiliados a ningún grupo organizado. Ningún grupo se atribuyó la autoría del ataque.

Días después, Jordania lanzó ataques aéreos en el sur de Siria, afirmando que tenían como objetivo a grupos militantes vinculados al ataque. Las autoridades sirias refutaron la versión de Jordania e informaron de la muerte de civiles.

Los hutíes de Yemen afirman que un ataque aéreo deja cuatro heridos, mientras Arabia Saudita intercepta misiles y drones

Las autoridades sanitarias hutíes afirman que un ataque aéreo contra Saná, la capital de Yemen, dejó dos mujeres y dos niños heridos.

El ataque alcanzó un barrio residencial en el noreste de Saná la madrugada del domingo, según informó el Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, en un comunicado, sin dar más detalles ni precisar qué fue lo que resultó afectado por el ataque. Se indicó que los heridos fueron trasladados al Hospital Muayyad para recibir atención médica.

El portavoz del ministerio, Anees al-Asbahi, culpó a Arabia Saudita del ataque. No hubo comentarios inmediatos por parte del reino.

Por su parte, un portavoz militar saudí afirmó que los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos lanzados por los hutíes la madrugada del domingo hacia Riad, la capital saudí.

También se derribaron dos drones sobre la región oriental de Arabia Saudita, rica en petróleo, según informó el portavoz, el general de división Turki al-Malki.

El ataque aéreo en Saná y los ataques con misiles y drones en Arabia Saudita fueron los últimos episodios de una escalada de violencia que lleva meses entre los hutíes y el reino, y que ha provocado el reavivamiento de los combates en la guerra civil de Yemen tras más de cuatro años de alto el fuego.