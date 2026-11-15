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Italia impone multa de $887 millones a Meta por usar fotos y videos de Android en Facebook

Las autoridadades manifestaron que la “falta de cooperación” de la compañía con la investigación influyó en la sanción

15 de noviembre de 2026 - 10:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO – Un coche pasa frente al nuevo logotipo de Meta en un letrero situado en la sede central de la empresa. (Tony Avelar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Italia anunció una multa de 805 millones de euros ($887 millones) contra Meta el sábado por usar fotos y videos de las galerías de usuarios de Android en Facebook sin un consentimiento específico ni una divulgación adecuada.

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La Autoridad Italiana de Protección de Datos indicó que la función, llamada “Obtener sugerencias de la galería al navegar por Facebook”, infringía una directiva europea de privacidad incorporada a las leyes italianas. La directiva protege los smartphones como parte del ámbito privado de una persona y exige un “consentimiento libre e informado” para ese tipo de acceso, señaló la autoridad.

Los investigadores determinaron que la función estaba activada de forma predeterminada y que Facebook solicitaba acceso a la galería mediante un único permiso que abarcaba múltiples funciones de la aplicación con distintos fines.

La autoridad dio a Meta 60 días para desactivar la función y solicitar un consentimiento por separado para su uso. Italia tiene unos 20 millones de usuarios de Android, afirmó el organismo.

Meta no hizo comentarios al respecto.

Según el comunicado, la multa se impuso a Meta Platforms Ireland Limited, que impugnó la jurisdicción de Italia.

La autoridad manifestó que la “falta de cooperación” de Meta con la investigación influyó en la sanción, que equivale aproximadamente al 0.47% de la facturación global del grupo.

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MetaFacebookItalia
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