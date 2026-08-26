Meta pagará $17,000 millones para transar demandas por adicción de menores a las redes sociales

Oakland, California - Meta ha acordado pagar $17,000 millones e incorporar medidas de seguridad para menores en sus plataformas de Facebook e Instagram con el fin de poner fin a un juicio histórico sobre la adicción de los adolescentes a las redes sociales y llegar a un acuerdo sobre las demandas presentadas por 47 estados, según anunciaron este miércoles los fiscales generales estatales.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que demandaron al gigante tecnológico en 2023, pero el acuerdo pone fin al juicio, en el que se esperaba que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, declarara ante un jurado en un tribunal federal de California.

El acuerdo asciende a 353 millones de dólares solo en Virginia y es uno de los más importantes de la historia de la protección del consumidor en el estado, según ha declarado el fiscal general Jay Jones en un comunicado.

“Durante años, Meta ha engañado deliberadamente al público sobre las características de diseño adictivas y perjudiciales que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes”, afirmó Jones. El acuerdo “pondrá fin a estas prácticas peligrosas y proporcionará una protección significativa que protegerá a los niños de los daños que puede causar Internet”.

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Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El acuerdo, por valor de $17,000 millones, supone una fracción de los ingresos de la empresa en 2025, que ascendieron a $201,000 millones.

La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones que crean adicción en los niños a sus plataformas y al ocultarlas al público. También alegaba que Meta infringió la legislación federal al recopilar habitualmente datos sobre menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

El juicio comenzó la semana pasada en Oakland (California), bajo la supervisión de la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers. Adam Mosseri, director de Instagram, comenzó a declarar a última hora del martes y defendió la trayectoria y los avances de Meta en materia de seguridad infantil y privacidad.

Se esperaba que los casos de otros estados se llevaran a juicio más adelante. Además, nueve fiscales generales interpusieron demandas en sus respectivos estados.

En virtud del acuerdo propuesto, Meta se comprometió a adoptar una serie de medidas de seguridad, entre las que se incluyen un “límite máximo” en el tiempo de uso diario y pausas obligatorias para los menores que utilizan Instagram y Facebook.

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Se eliminarán las notificaciones push durante el horario escolar de los días laborables y se introducirán medidas “sólidas” de verificación de la edad y controles de contenido “adecuados a la edad” para prevenir el acoso escolar y los contenidos nocivos sobre trastornos alimentarios y autolesiones.

Habrá controles parentales más eficaces y fáciles de usar, así como restricciones en las funciones de comparación social, como el recuento de “me gusta”.

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La demanda federal fue el resultado de una investigación dirigida por una coalición bipartidista de fiscales generales de California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nueva Jersey, Tennessee y Vermont. Se produjo a raíz de unas noticias publicadas en la prensa, en primer lugar por The Wall Street Journal en 2021, que revelaron que la empresa era consciente del daño que Instagram puede causar a los adolescentes —especialmente a las adolescentes— en lo que respecta a problemas de salud mental y de imagen corporal.

Desde entonces, Meta ha incorporado una serie de funciones de seguridad en Instagram, entre las que se incluyen cuentas independientes para adolescentes con mayores medidas de protección en lo que respecta a los mensajes y la privacidad, además de restricciones de contenido.

Sin embargo, los expertos en seguridad infantil, junto con algunos antiguos empleados de Meta, llevan tiempo afirmando que esas funciones no son más que una fachada.

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Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró la semana pasada que Meta siempre anteponía los beneficios a la seguridad a la hora de diseñar sus productos, centrándose en la frecuencia y la duración del uso que los usuarios hacían de ellos, incluso si ello resultaba perjudicial para su bienestar mental.