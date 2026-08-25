TikTok recibe una multa de $30 millones por fallas en la protección de datos de menores

São Paulo - La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil impuso este martes una multa de 153,7 millones de reales (unos 30 millones de dólares) a la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, tras identificar múltiples infracciones en el tratamiento de los datos personales de niños y adolescentes dentro de la plataforma.

La decisión, informada por el órgano y publicada en el Boletín Oficial, culmina un proceso administrativo sancionador que detectó violaciones a la Ley General de Protección de Datos (LGPD) del país.

Según el comunicado de la ANPD, ByteDance fue formalmente notificada por la autoridad este lunes y dispone de un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso.

Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran la recopilación de datos de niños sin una base legal válida, utilizando de forma improcedente el concepto de “ejecución de contrato” para la creación de cuentas de menores de edad, y la falta de mecanismos eficaces para prevenir y verificar la presencia de estos en la red social.

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De acuerdo con el informe de la ANPD, las fallas se constataron tanto en la modalidad de ‘feed’ sin registro, es decir, el acceso a la aplicación sin necesidad de crear una cuenta, como en el caso de usuarios registrados.

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El organismo regulador concluyó que la red social no demostró haber adoptado las medidas técnicas suficientes para garantizar el cumplimiento de los principios de prevención y responsabilidad exigidos por la norma brasileña.

Además de la sanción económica, la ANPD determinó que TikTok deberá implementar un plan de conformidad integral para adecuar sus operaciones en el país.

Entre otras medidas obligatorias, la aplicación deberá colocar configuraciones más restrictivas a las cuentas de los menores de 16 años, que solo podrán ser alteradas con autorización de sus padres o tutores legales.

Los filtros de contenidos deben ser “más rigurosos” y, en el caso de aquellos accesos sin registro previo, se le deberán prohibir la creación de contenido, desactivar las transmisiones en vivo y los mensajes directos, así como suspender anuncios publicitarios y recopilar únicamente datos mínimos de funcionamiento.

Asimismo, en una resolución también publicada este martes, el Consejo Director de la ANPD aprobó, en instancia de apelación, un plan de conformidad presentado por la empresa china.

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No obstante, la autoridad precisó que la compañía deberá cumplir estrictamente con los requisitos de verificación de edad estipulados por el Estatuto Digital del Niño y el Adolescente, aprobado por el Congreso brasileño en 2025, siguiendo el cronograma de implementación de mecanismos confiables de verificación establecido por el organismo regulador.

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Este caso se enmarca en la creciente ofensiva regulatoria del Gobierno brasileño para meter en cintura a las grandes plataformas tecnológicas y reforzar la protección del público infantil en el entorno digital.