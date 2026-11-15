Nueva Orleans demanda tras el choque de un buque tanque y un crucero en el Mississippi

Horas después de que un buque tanque en Nueva Orleans perdiera el control del timón y se estrellara contra un crucero fluvial atracado en un muelle, el puerto de la ciudad presentó una demanda para asegurarse de que los investigadores federales puedan incautar la embarcación, que pertenece a una filial de una empresa china.

Los 197 pasajeros y tripulantes del crucero American Heritage sobrevivieron al percance ocurrido el viernes, al igual que la tripulación del buque tanque.

Las autoridades informaron que 32 personas fueron trasladadas al hospital, incluidos dos agentes de policía que fueron arrojados al río Mississippi cuando el barco se volcó. Sin embargo, ninguna de las lesiones era crítica y ocho personas seguían hospitalizadas el sábado.

La demanda deriva en una orden para tomar control del buque tanque

En la demanda, presentada por la Junta de Comisionados del Puerto de Nueva Orleans, se indica que el buque tanque Atlantic Asphalt causó al menos $1 millón en daños a su terminal. Un juez emitió una orden el viernes que otorga a las autoridades federales el control provisional del barco.

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El buque tanque fue remolcado fuera del lugar, pero el retiro del crucero, que permanece recostado de lado contra una terminal en el río Mississippi, podría tomar semanas, dijo a los periodistas el sábado Melanie Burnham, capitana de la Guardia Costera.

1 / 5 | 📷 En imágenes: así quedó el crucero contra el que chocó una barcaza en Luisiana . Una barcaza impactó este viernes al crucero American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Luisiana, Nueva Orleans. - Gerald Herbert 1 / 5 📷 En imágenes: así quedó el crucero contra el que chocó una barcaza en Luisiana Una barcaza impactó este viernes al crucero American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Luisiana, Nueva Orleans. Gerald Herbert Compartir

El primer paso es asegurarse de que los 16,000 galones de combustible a bordo sean retirados de manera segura, señaló.

El tráfico en el río Mississippi se ha limitado, pero Burnham indicó que las embarcaciones deberían poder desplazarse pronto en ambas direcciones.

El buque tanque aparentemente perdió el control del timón, pero no se conoce la causa exacta del choque, explicó Burnham. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió investigadores a Nueva Orleans.

Un sobreviviente recuerda minutos angustiosos en el río

La primera advertencia que tuvieron las personas a bordo del American Heritage fue que el buque tanque hizo sonar su bocina varias veces mientras flotaba sin control hacia el crucero, contó el pasajero Joe Knab a WDSU-TV.

El impacto fue fuerte y el barco de inmediato comenzó a inclinarse. La tripulación reunió a todos en la tercera cubierta para ponerse chalecos salvavidas y empezar a sacarlos de la embarcación, pero de pronto se volcó y arrojó a Knab y a unos 100 pasajeros y tripulantes más al lodoso río Mississippi, donde la temperatura del agua era de 66 grados Fahrenheit.

Operadores de remolcadores, capitanes de otros cruceros, trabajadores cercanos, policías y otros rescatistas se apresuraron a ayudar.

“Ahora está bien, pero en ese momento me dio un poco de miedo. Pensé que me estaba ahogando porque seguía hundiéndome y saliendo a la superficie, y el agua no sabe muy bien”, relató Knab a la televisora, todavía con los jeans que llevaba en el barco, ahora cubiertos de lodo.

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Knab dijo que cree que estuvo en el agua unos 15 minutos. Se rio y comentó que sus 20 años en la Marina probablemente lo ayudaron.

“Nos enseñaron a no ahogarnos”, afirmó.

Knab llevaba puesta una camiseta de un hotel Hilton donde se reunieron los pasajeros. El resto de sus pertenencias quedó en el río. De algún modo, su teléfono celular todavía funcionaba. Esperaba poder tomar pronto un avión de regreso a Wichita, Kansas, pero no estaba seguro de cómo la suspensión de vuelos, ocurrida el viernes en todo el país, iba a sumarle otro problema.

Ponerles los chalecos salvavidas a los pasajeros mientras esperaban para bajar del barco probablemente salvó varias vidas cuando la embarcación de pronto se volteó hacia el agua, dijo la jefa de la Policía Portuaria de Nueva Orleans, Melanie Montroll.

“Ya sean 10 pies o 200 pies de agua, tener esos chalecos, lograr que esa gente se los pusiera y que de alguna manera flotaran río arriba mientras los recuperábamos, creo que fue el mejor factor de éxito”, afirmó Montroll.

El American Heritage estaba terminando un crucero de ocho días a varios destinos del río Mississippi.

El propietario del buque tanque es una filial de una empresa china

El Atlantic Asphalt es una embarcación de 520 pies de eslora. Tenía como destino final Nueva Orleans, según MarineTraffic, y navegaba bajo bandera de las Islas Marshall.

El barco es propiedad de una empresa llamada Nave Shipping SA, registrada en Monrovia, Liberia, según la Organización Marítima Internacional, y fue uno de los demandados en el proceso legal presentado el viernes.

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Nave Shipping es una filial de China State Shipbuilding Corporation, un extenso conglomerado estatal chino, según el rastreador de navegación en vivo MarineTraffic.

China State Shipbuilding Corp. no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.