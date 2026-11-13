Una barcaza impactó este viernes al crucero American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Luisiana, Nueva Orleans.

1 / 5 Barcaza choca contra crucero con 129 personas a bordo en Nueva Orleans

Barcaza choca contra crucero con 129 personas a bordo en Nueva Orleans. Una barcaza impactó este viernes al crucero American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Luisiana, Nueva Orleans.

1 / 5 | Barcaza choca contra crucero con 129 personas a bordo en Nueva Orleans. Una barcaza impactó este viernes al crucero American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Luisiana, Nueva Orleans. - Gerald Herbert

Una barcaza chocó este viernes contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

Las autoridades de Nueva Orleans informaron de que los equipos de emergencia “están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans”, pero no desvelaron más detalles.

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

El barco turístico American Heritage terminó volcado en el río Misisipi tras ser impactado por un buque de carga. (The Associated Press / Matthew Hinton)

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

PUBLICIDAD

El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado.