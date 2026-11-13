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Barcaza choca contra crucero con 129 personas a bordo en Nueva Orleans

Varios pasajeros del American Heritage han sido rescatados tras el impacto, que ocurrió mientras el crucero estaba atracado

13 de noviembre de 2026 - 7:31 PM

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Una barcaza impactó este viernes al crucero American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Luisiana, Nueva Orleans. El crucero American Heritage quedó inclinado y parcialmente hundido, según las autoridades. A bordo viajaban 129 personas y, hasta el momento, no se han reportado víctimas.La escena atrajo la presencia de curiosos, quienes retrataban desde la distancia cómo quedó la embarcación.
1 / 5 | Barcaza choca contra crucero con 129 personas a bordo en Nueva Orleans. Una barcaza impactó este viernes al crucero American Heritage mientras estaba atracado en el puerto de Luisiana, Nueva Orleans. - Gerald Herbert
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una barcaza chocó este viernes contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

RELACIONADAS

Las autoridades de Nueva Orleans informaron de que los equipos de emergencia “están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans”, pero no desvelaron más detalles.

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

El barco turístico American Heritage terminó volcado en el río Misisipi tras ser impactado por un buque de carga.
El barco turístico American Heritage terminó volcado en el río Misisipi tras ser impactado por un buque de carga. (The Associated Press / Matthew Hinton)

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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