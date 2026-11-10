Discusión termina en tragedia: hombre de Texas confiesa haber matado a una mujer a bordo de un crucero

Un pasajero de un crucero acusado de matar a una mujer poco después de que el barco zarpara de Texas les dijo a los agentes del FBI que la golpeó y la estranguló en su camarote después de que una discusión lo hiciera “perder el control”, según documentos judiciales.

Jason Watford, de 48 años, de Tyler, Texas, tenía previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal el martes en Galveston, acusado de homicidio. Se encontraba detenido en una cárcel del condado. No quedó claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera responder a las acusaciones.

Un hombre que afirmó ser hijo de Watford se negó a hacer comentarios el martes cuando se le contactó a través de un número de teléfono que figura en los registros públicos de familiares.

El presunto homicidio ocurrió a bordo del MSC Seascape, un imponente barco blanco que cuenta con 2,270 cabinas y tiene capacidad para casi 5,900 pasajeros en cruceros de cinco y siete noches por el Caribe, según el sitio web de la empresa.

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La mujer, cuya identidad no se reveló de inmediato, murió el domingo después de que el barco zarpara de Galveston, según una declaración jurada del FBI presentada ante un tribunal federal. Un investigador del barco se comunicó con las autoridades para informar que la mujer había sido encontrada muerta en su camarote con múltiples lesiones en el rostro.

Según la declaración jurada, un empleado de limpieza que tocó la puerta para entregar toallas vio a la mujer tendida e inmóvil en el piso y lo que parecían ser manchas de sangre en las manos y los pantalones de Watford cuando este abrió la puerta.

En una entrevista con agentes del FBI después de que el barco regresara a Galveston el lunes por la mañana, Watford dijo que él y la mujer habían abordado el barco juntos el domingo y que comenzaron a discutir mientras cenaban en uno de los restaurantes del barco, según la declaración jurada. La discusión continuó en su habitación, según la declaración.

Según la declaración jurada, Watford les dijo a los agentes que golpeó a la mujer varias veces y que le “ejerció presión” en el cuello “durante aproximadamente cuatro o cinco minutos” hasta que se agotó. Dijo que ella permaneció inmóvil durante unos 10 minutos hasta que llegó la empleada doméstica.

Las imágenes de videovigilancia mostraron que Watford entró a la habitación a las 7:46 p. m. y que la víctima entró unos 25 minutos después, según informaron las autoridades. A las 9:15 p. m., se le vio en el video saliendo de la habitación con una camisa y unos pantalones diferentes, según la denuncia, y se sentó en el piso del pasillo mirando su celular.

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MSC Cruceros informó que las autoridades ordenaron al barco que regresara a Galveston después de que la tripulación reportara la muerte del pasajero, y que el barco reanudó su travesía el lunes. La empresa señaló que estaba cooperando con las autoridades y brindando apoyo a las personas afectadas.