Crucero estadounidense abandona a sus pasajeros en Camboya por alto costo del combustible

Un crucero estadounidense que obligó a todos sus pasajeros a desembarcar en Camboya tras suspender sus operaciones la semana pasada ha zarpado de ese país con solo la tripulación a bordo, según informaron este miércoles las autoridades camboyanas.

El MV Odyssey, propiedad de Villa Vie Residences, con sede en Florida, se encontraba realizando un crucero alrededor del mundo cuando suspendió su travesía prevista de tres años debido al fuerte aumento de los costes del combustible.

El barco había atracado para realizar una escala programada en el puerto camboyano de Sihanoukville, en el golfo de Tailandia, cuando, el 28 de octubre, se comunicó de repente a sus 203 pasajeros que tenían que desembarcar en unas pocas horas.

El barco zarpó de Sihanoukville a última hora del martes con solo la tripulación y otro personal a bordo, según ha declarado Tang Sochetkresna, director del Departamento de Turismo de la provincia de Preah Sihanouk. Ha afirmado que desconocía cuál era el próximo destino del barco.

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Dijo que casi 100 pasajeros permanecían en Sihanoukville, mientras que otros estaban visitando otras zonas de Camboya o habían viajado a otros países. La mayoría de los pasajeros del barco eran estadounidenses.

El barco, con capacidad para 650 pasajeros, llevaba a bordo a 156 tripulantes, pero no estaba claro cuántos de ellos zarparon con el barco.

No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre los planes futuros del crucero. Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, un acreedor se habría hecho cargo de su gestión y lo estaría trasladando a Singapur, el principal centro marítimo del sudeste asiático.

El abrupto final del viaje del barco ha despertado un gran interés, ya que se promocionaba como un hogar flotante que combinaba la vida a largo plazo en el mar con viajes por todo el mundo.

Varios pasajeros afirmaron que habían pagado más de $300,000 por una suite para toda la vida útil del barco.

Villa Vie Residences ha señalado que los gastos mensuales en combustible por cabaña, que históricamente rondaban los $1,800, han alcanzado una cifra estimada de entre $6,000 y $8,000 en algunas zonas de Asia debido a la guerra en Irán.

La empresa afirmó que intentó reducir el consumo de combustible ralentizando el itinerario y pasando más tiempo en puerto, pero no pudo compensar el aumento de los costes.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha visto restringido desde que comenzó la guerra en Irán, lo que ha provocado una escasez en el suministro de todo tipo de combustibles derivados del petróleo, especialmente en el sudeste asiático, y ha dado lugar a un fuerte aumento de los precios.

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Los pasajeros habían afirmado que la empresa llevaba varios meses pidiéndoles aportaciones para mantener el barco en funcionamiento, y se ha producido un intenso debate en las redes sociales sobre si su funcionamiento fue alguna vez viable desde el punto de vista financiero.

Construido en 1993 y explotado bajo diferentes nombres por varias compañías de cruceros a lo largo de los años antes de la pandemia de COVID-19, el Odyssey fue adquirido por Villa Vie Residences en 2023.