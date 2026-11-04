Caen las visitas a McDonald’s debido al alto costo de vida

El tráfico en los restaurantes McDonald’s de Estados Unidos cayó durante el tercer trimestre, cuando los clientes lidiaron con precios más altos de la gasolina y el elevado costo de vida.

Las ventas en mismas tiendas en Estados Unidos —o las ventas en locales abiertos al menos un año— bajaron un 0.2% en el periodo de julio a septiembre, informó el gigante de las hamburguesas con sede en Chicago el miércoles. Aunque eso no fue tan malo como la caída del 0.5% que esperaba Wall Street, fue el primer retroceso desde principios de 2025.

McDonald’s restableció las ofertas en su aplicación y su mercadotecnia se centró en el valor durante el trimestre, lo que ayudó a llevar las ventas en mismas tiendas a terreno positivo en septiembre. Pero el cambio de enfoque muestra lo desafiante que se ha vuelto el entorno económico para las empresas de comida rápida.

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El tráfico de clientes del tercer trimestre cayó un 2.6% en todo el sector de comida rápida en Estados Unidos, según Revenue Management Solutions, una consultora de la industria restaurantera.

“Este es el entorno en el que estamos ahora. Hay que estar a la altura y ofrecer ese valor”, declaró Chris Kempczinski, presidente del consejo y director general de McDonald’s, durante una presentación para inversionistas el mes pasado. “La presión por el costo de vida no va a desaparecer”.

A nivel mundial, las ventas en mismas tiendas subieron un 1.3% en el mismo periodo en que las ventas en Estados Unidos bajaron. Las sólidas ventas en Alemania y Australia ayudaron a compensar la debilidad en Francia, que se vio sacudida por protestas.

Los ingresos aumentaron un 1% hasta 7,160 millones de dólares en el trimestre, por debajo de las expectativas de Wall Street, que eran de 7.280 millones de dólares.