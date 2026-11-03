“Sorprendida” la gobernadora con el cierre de KFC y Taco Bell

La gobernadora Jenniffer González Colón admitió estar “sorprendida” con el cierre de los restaurantes KFC y Taco Bell, anunciados este lunes.

“Yo creo que nos ha sorprendido a todos el cierre de estas cadenas de restaurantes, que son parte de la cultura de Puerto Rico por tantos años. Tengo que decir que yo creo que son parte de lo que somos”, dijo la mandataria. “Nos ha tomado a todos por sorpresa, así que nosotros hemos dado instrucciones al Departamento del Trabajo, en la manera que podamos, ayudar a esos empleados a encaminarse nuevamente (y) a tener las ayudas federales que están disponibles, así hacerlo y a también ayudar a colocar a muchos de estos empleados a que puedan ubicarse en otras áreas”.

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Además del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) anunció que realizará unas ferias la semana entrante. Las mismas servirán en parte como ferias de empleo, y también como ferias de servicio para los empleados desplazados.

A esto se suman otras cadenas como McDonald’s y Burger King, que ya anunciaron la disponibilidad de cientos de plazas de trabajo en sus restaurantes.

KFC y Taco Bell estaban franquiciadas aquí bajo Encanto Restaurants. El lunes, según publicó El Nuevo Día, la matriz de estas empresas, Yum! Brands, anunció que Encanto ya no operaría las franquicias y que buscarían un nuevo operador, el cual todavía no ha sido anunciado.