Irán celebra el aniversario de la toma de la embajada con amenazas y burlas a Donald Trump

Irán conmemoró este miércoles el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán con multitudinarias marchas en todo el país en medio del temor a una nueva confrontación bélica y un protagonista absoluto: Donald Trump.

“Mataremos a Trump” rezaban multitud de pancartas frente a la que fuera la embajada estadounidense en Teherán hasta su toma por estudiantes el 4 de noviembre de 1979 y ahora reconvertida en un museo bautizado como el “Nido de Espías” dedicado a la hostilidad entre ambos países.

Otros carteles mostraban una bala atravesando el flequillo rubio del presidente estadounidense; otros lo mostraban entre rejas o en cadenas; en otras imágenes aparecía caracterizado como un cerdo y abundaban las caricaturas que lo ridiculizaban.

Todo ello en medio de los habituales cánticos de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel” que resuenan en Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

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También abundaban las imágenes del líder supremo, Mojtaba Jameneí, quien aún no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo tras el asesinato de su antecesor y padre Alí Jameneí.

En los cárteles de hoy en Teherán aparecía apuntando con un fusil AK47 con gesto desafiante.

1 / 13 | En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo. Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. - Vahid Salemi 1 / 13 En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. Vahid Salemi Compartir

“Victoria iraní” en las elecciones estadounidenses

La toma de la embajada estadounidense y de 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días desencadenó una tensión entre ambos países que ha alcanzado su punto más álgido desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán el 28 de febrero.

Ahora en Teherán muchos vecinos temen que se reanuden los ataques contra su país, mientras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato estadounidenses, lo que ha supuesto la pérdida de control de las principales Cámaras para Trump, se considera una victoria iraní.

“El hecho de que Trump haya sido humillado con la derrota en las elecciones es una victoria para nuestro pueblo”, dijo a EFE Masume, una ama de casa de 34 años que participaba en la marcha de la capital.

La mujer consideró probable que Estados Unidos reanude los ataques contra territorio iraní “ en los próximos días o semanas”, pero aseguró que no teme una nueva ofensiva.

“Creo que el único camino es seguir resistiendo con una postura firme hasta que el enemigo se dé cuenta de que no puede conseguir nada con su actitud arrogante”, aseguró.

Estados Unidos atacó el territorio iraní ayer por primera vez en dos meses, en lo que se calificó como una acción “limitada”, un hecho que Teherán no ha reconocido.

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Algunas autoridades iraníes también han celebrado la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y lo han considerado un “no a la guerra” contra su país.

“Ya sea por la conciencia o por el costo de la vida, los estadounidenses dijeron no a la guerra y nosotros respaldamos este mensaje”, indicó el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf en X.

En la última semana Irán y Estados Unidos han intensificado las negociaciones indirectas con la mediación de Catar para buscar una salida a la guerra, pero de momento no han logrado alcanzar un acuerdo.

De hecho, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó ayer que la respuesta estadounidense a su propuesta para poner fin a la guerra “no ha sido convincente” y exigió que aborde “de forma plena y explícita las siete condiciones planteadas por Irán”.

Entre esas condiciones se encuentra el fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el levantamiento de las sanciones al petróleo y que Estados Unidos acabe con el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques iraníes, entre otras.

Los partidarios de la República Islámica consideran que las negociaciones no llevarán a ninguna parte, creen que Trump reanudará los ataques y muchos de ellos aseguran que no les preocupa.

“Veo muy probable otra confrontación, pero estoy seguro de que saldremos victoriosos”, dijo a EFE en la marcha de Teherán Reza, un comerciante de 53 años.