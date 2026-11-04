Evalúan radicar cargos tras hallazgo del cuerpo de una mujer en Mayagüez

Las autoridades evalúan la posible radicación de cargos contra un hombre como parte de la investigación relacionada con el hallazgo del cuerpo de una mujer, cubierto por una sábana, en la tarde de este pasado lunes en Mayagüez.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó ayer que el cuerpo sin vida encontrado en el camino Carra, del barrio Sábalos, es de una mujer identificada por huellas dactilares como Mariel Patricia Crespo Cortés, de 33 años.

Los investigadores policíacos a cargo del caso interrogaron el martes a dos hombres sobre Crespo Cortés, quien fue reportada como desaparecida por un familiar, ya que se había informado previamente que ambos individuos supuestamente tenían algún tipo de vínculo con la mujer.

Uno de los entrevistados fue dejado en libertad, pero quedó citado para una fecha posterior, supo El Nuevo Día. En cambio, el otro interrogado, de 41 años, permanecía detenido esta mañana mientras la Fiscalía determina la posible radicación de cargos.

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Hasta el momento, no había surgido información de que el cuerpo de Crespo Cortés tuviera alguna señal de violencia visible.

En sus declaraciones de ayer, el ICF informó que ya habían realizado la autopsia, pero la “determinación de la causa y la manera de muerte permanece pendiente de los resultados de los análisis periciales y de la información que surja de la investigación de la Policía”.

Ante ese escenario, aunque al momento no surjan cargos por la causa de la muerte de la mujer, la Fiscalía evalúa pruebas encontradas durante un allanamiento en el apartamento de los dos hombres entrevistados, lo que podría llevar a denuncias.