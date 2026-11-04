Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
4 de noviembre de 2026
86°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Evalúan radicar cargos tras hallazgo del cuerpo de una mujer en Mayagüez

La Fiscalía determinará cuáles delitos se podrían imputar contra un hombre que permanece detenido

4 de noviembre de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los hombres entrevistado permanecía detenido mientras el Ministerio Público evaluaba prueba encontrada durante un allanamiento. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades evalúan la posible radicación de cargos contra un hombre como parte de la investigación relacionada con el hallazgo del cuerpo de una mujer, cubierto por una sábana, en la tarde de este pasado lunes en Mayagüez.

RELACIONADAS

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó ayer que el cuerpo sin vida encontrado en el camino Carra, del barrio Sábalos, es de una mujer identificada por huellas dactilares como Mariel Patricia Crespo Cortés, de 33 años.

Los investigadores policíacos a cargo del caso interrogaron el martes a dos hombres sobre Crespo Cortés, quien fue reportada como desaparecida por un familiar, ya que se había informado previamente que ambos individuos supuestamente tenían algún tipo de vínculo con la mujer.

Uno de los entrevistados fue dejado en libertad, pero quedó citado para una fecha posterior, supo El Nuevo Día. En cambio, el otro interrogado, de 41 años, permanecía detenido esta mañana mientras la Fiscalía determina la posible radicación de cargos.

Hasta el momento, no había surgido información de que el cuerpo de Crespo Cortés tuviera alguna señal de violencia visible.

En sus declaraciones de ayer, el ICF informó que ya habían realizado la autopsia, pero la “determinación de la causa y la manera de muerte permanece pendiente de los resultados de los análisis periciales y de la información que surja de la investigación de la Policía”.

Ante ese escenario, aunque al momento no surjan cargos por la causa de la muerte de la mujer, la Fiscalía evalúa pruebas encontradas durante un allanamiento en el apartamento de los dos hombres entrevistados, lo que podría llevar a denuncias.

El análisis por el Ministerio Público busca corroborar si se cometió algún delito en la vivienda donde habría estado la mujer antes de que fuera encontrada sin vida en un área boscosa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoDepartamento de JusticiaMayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: